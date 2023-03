﻿Quälerisch oder notwendig? Forscher an der Unimedizin Rostock ernten Kritik für Tierversuche

Der Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ nominiert ein Forschungsprojekt des Rudolf-Zenker-Instituts an der Unimedizin Rostock für den Negativpreis „Ein Herz aus Stein“. Der Grund: der Einsatz von Mäusen zu Forschungszwecken. Wie die Wissenschaftler reagieren und welche Rolle die Tierversuche in der Medizin spielen.

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin einer tierexperimentellen Forschungseinrichtung hat in einem Labor eine Maus in der Hand. (Symbolbild) Die Unimedizin Rostock hat nun heftige Kritik für Tierversuche geerntet.

Rostock. Die Mäuse werden betäubt, aufgeschnitten und ihre Bauchspeicheldrüse entnommen. Nachdem bösartige Karzinomzellen in das Organ gespritzt werden, wird die Drüse wieder eingesetzt und die Mäuse werden zugenäht. Acht Tage später wird eine chronische Entzündung ausgelöst und ein Krebsmedikament verabreicht. Am Ende werden die Tiere getötet und obduziert.

So sieht der Beginn eines Tierversuchs zur Erforschung von Risikofaktoren und neuen Medikamenten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs aus. Die Forschung wurde vom Rudolf-Zenker-Institut für experimentelle Chirurgie an der Unimedizin Rostock durchgeführt. Für diesen und einige weitere Tierversuche an Mäusen wurde das Institut jetzt vom Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ für den Negativpreis „Ein Herz aus Stein“ nominiert.

Das sagt die Unimedizin Rostock zur Nominierung

Prof. Dr. Brigitte Vollmer, Direktorin des Instituts, zeigt sich verwundert über die Nominierung. Denn: Ein Teil der Forschung dient der Verbesserung des Wohls von Labortieren. Sie sagt: „Bei dem Projekt handelt es sich um eine grundlagenwissenschaftliche, behördlich genehmigte Projektarbeit. Diese Studie ist ein gutes Beispiel, wie man unterschiedliche Erkenntnisse gewinnen kann, ohne zusätzliche Versuche an Tieren durchführen zu müssen.“

„Bei der Auswahl der Nominierung kommt es nicht auf besonders schwere oder grausame Versuche an. Wir wählen zufällig aus unserer Datenbank aus, um auf Tierversuche im Allgemeinen aufmerksam zu machen und richten uns nicht an einzelne Forscher“, erklärt Dr. Gaby Neumann, Tierärztin und Sprecherin des Vereins „Ärzte gegen Tierversuche“.

Die Debatte über Tierversuche an der Unimedizin

Die Wissenschaftsinitiative „Tierversuche verstehen“ wurde von der deutschen Wissenschaftsorganisation gegründet, um eine sachliche und faktenbasierte Debatte über Tierversuche herzustellen. Sie kritisiert die Kampagne des Negativpreises „Ein Herz aus Stein“. Prof. Olivia Masseck, stellvertretende Vorsitzende der Initiative, erläutert: „Wenn ein gesellschaftlicher Dialog gelingen soll, dann dürfen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht kriminalisiert, diffamiert oder an den Pranger gestellt werden.“ Sie wirft dem Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ vor, mit den Emotionen der Menschen zu spielen und ruft dazu auf, sachlich, faktenbasiert und transparent zu bleiben.

Versuchstiere in MV: Die Fakten Das Bundesinstitut für Risikobewertung untersuchte 2021 den Einsatz von Versuchstieren in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2014 wurden jedes Jahr mehr Versuchstiere zu Forschungszwecken verwendet. Ab 2019 lässt sich ein stetiger Rückgang beobachten. So wurden 2018 noch 51 275 Tiere eingesetzt, 2021 waren es nur noch 32 063 Tiere. Ein Großteil der Lebewesen waren Mäuse (knapp 55 Prozent) und Fische (27 Prozent). Weitere sind Vögel, Kaninchen, Ratten und diverse Nutztiere. Die Tiere kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz, zumeist in der Grundlagenforschung.

„Tierversuche sind heute nicht mehr nötig. Es gibt genug andere Methoden, wie beispielsweise das Züchten von Organen durch Stammzellen“, argumentiert Dr. Neumann vom Verein „Ärzte gegen Tierversuche“.

Wann kommen Labortiere zum Einsatz?

Der Einsatz von Labortieren wird in Deutschland streng reguliert und erst nach einem großen behördlichen Aufwand genehmigt. Eine Kommission von Wissenschaftlern, aber auch Tierschutzexperten entscheidet über die Zulassung der Projekte. Dr. Roman Stilling, Neurobiologe von „Tierversuche verstehen“, erklärt: „Meist werden Tiere erst in einer späten Testphase eingesetzt, weil das Verfahren aufwendig ist. Es gilt das gesetzlich verankerte 3R-Prinzip: Replace (vermeiden), Reduce (reduzieren), Refine (verbessern).“

Das heißt, dass Forscher Tierversuche nur dann durchführen dürfen, wenn es keine geeignete Alternative gibt (Replace). Die Anzahl der Tiere muss auf ein Minimum beschränkt (Reduce) und die Belastung so niedrig wie möglich gehalten werden (Refine).

„Fühlt sich nie gut an, über ein Lebewesen zu bestimmen“

Auch das Rudolf-Zenker-Institut hat erst nach dem Untersuchen dieser Grundsätze eine Genehmigung für ihr Forschungsprojekt erhalten. Direktorin Vollmer erläutert, in welchen Fällen Tierversuche weiterhin notwendig sind: „Dies betrifft Forschungsfragen, bei der die Betrachtung des gesamten Organismus eine wichtige Rolle spielt. Der Tierversuch liefert dort grundlegende Einblicke und Erkenntnisse, die wichtig sind, um komplexe Vorgänge und Krankheiten auch beim Menschen zu verstehen, dazu gehören beispielsweise Krebserkrankungen oder Entzündungen.“

„Prinzipiell würde ich es bevorzugen, keine Tierversuche durchzuführen. In Anbetracht der Notwendigkeit der Entwicklung neuer Medikamente und Mangel an Alternativen kann ich es aber vor mir selbst moralisch vertreten. Trotzdem finde ich, es fühlt sich nie gut an, über Dasein und Tod eines Lebewesens so direkt zu bestimmen“, erklärt eine Rostocker Medizinstudentin, die ihren Namen nicht nennen möchte, ihre Einstellung zu Tierversuchen.