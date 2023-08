﻿Programm gegen Personalmangel an Unimedizin Rostock: Pflegekräfte aus Vietnam bleiben

Rostock. Weil Personal fehlte, musste die Universitätsmedizin Rostock (UMR) neue Wege gehen: So wurden vor fünf Jahren 20 fertig ausgebildete Pflegekräfte aus Vietnam an die Ostseeküste geholt. Eine von ihnen ist die heute 26-jährige Do Anh Tu, die im September 2018 nach Rostock kam, um an der Unimedizin eine Krankenpflegeausbildung zu beginnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damals war es ein Sprung in eine andere Welt. Heute sitzt Do Anh Tu im Café vor dem neuen Notfallzentrum in der Schillingallee, neben ihr die ein Jahr ältere Nguyen Thi Tam. Sie haben ihre einjährigen Söhne Max und Leon auf dem Schoß.

Pflegekräfte aus Vietnam: „Sprache ist das A und O des Erfolgs“

Um sich in Deutschland gut einleben zu können, sei es wichtig gewesen, sich verständigen zu können: „Die Sprache ist das A und O des Erfolgs“, sind sich die beiden Frauen einig. Geholfen habe ihnen eine intensive Sprachschulung – auch um das Heimweh zumindest ein bisschen zu schmälern. Zwischen Rostock und ihrer Heimat liegt nicht nur eine Distanz von weit mehr als 8000 Kilometern, auch die Lebenswelten könnten kaum unterschiedlicher sein. „Entsprechend schwer war der Anfang“, erinnert sich Nguyen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immerhin in ihrem Beruf arbeiten konnten die beiden Vietnamesinnen gemeinsam mit 18 weiteren Männern und Frauen schließlich in der Hansestadt. In der Heimat habe es kaum Chancen dazu gegeben, weil die Branche dort trotz geringer Vergütung gefragt sei.

Lesen Sie auch

Auch für die Unimedizin ist das Programm ein Gewinn. Seit dem Start vor fünf Jahren folgten in vier Ausbildungsjahrgängen 91 weitere Pflegekräfte. Von den bislang 68 Vietnamesen, die inzwischen examiniert sind, sind 52 noch an der Uniklinik.

„Das war nicht einfach eine fixe Idee“, sagt UMR-Pflegevorstand Annett Laban, sondern eine gezielte Maßnahme, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Auch die Integration unserer neuen Mitarbeiter kommt gut voran. Wie Do und Nguyen zeigen, wurden Ehen geschlossen und Kinder geboren.“

Nur 200 Bewerber für 100 Ausbildungsplätze an Uniklinik Rostock

Und es soll weitergehen: Die Pflegekräfte des sechsten Jahrgangs werden in Kürze erwartet. Klar sei aber auch, dass das Problem an der Unimedizin durch die Vietnamesen alleine nicht behoben werden kann. „Wir bieten jährlich 100 Ausbildungsplätze an“, sagt Laban. Früher kamen dafür 2000 bis 3000 Bewerbungen, im vergangenen Jahr waren es noch 300, in diesem Jahr nur noch 200.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Grund dafür dürfte auch die Bezahlung sein. Erst am Dienstag gab Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin bekannt, den Mindestlohn im Pflegebereich anheben zu wollen. So soll der Lohn für Pflegehilfskräfte perspektivisch auf mindestens 16,10 Euro pro Stunde steigen und bereits ab Dezember bei 14,15 Euro liegen.

Für qualifizierte Pflegehilfskräfte soll es eine Anhebung von dann 15,25 auf 17,35 Euro pro Stunde geben. Pflegefachkräfte sollen 20,50 statt zuvor 18,25 Euro erhalten. Betroffen sind den Angaben zufolge rund 1,3 Millionen Beschäftigte deutschlandweit.

OZ