Das Universitätsklinikum Rostock plant eine Ein-Campus-Strategie in der Schillingallee: Alle wichtigen Bereiche für körperliche Leiden sollen hier versammelt werden – zum Wohle der Patienten. Allerdings haben die Anwohner im Hansaviertel zuletzt erlebt, welche Auswirkungen solche Großprojekte haben.

Rostock-Hansaviertel. Die Anwohner des Hansaviertels kommen einfach nicht zur Ruhe. Mehrmals täglich haben es Bewohner im Umfeld der Universitätsmedizin Rostock (UMR) in der Schillingallee mit Blaulicht und Martinshorn zutun – und mit Dauerbaustellen. Erst im Sommer wurde die 185 Millionen Euro schwere neue Notaufnahme der Klinik nach gut sieben Jahren Bauzeit eröffnet. Und offenbar stehen die nächsten Mammutprojekte bereits in den Startlöchern, denn das größte Krankenhaus in MV will weiter bauen.