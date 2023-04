﻿Elizabeth Prommer ist neue Rektorin der Uni Rostock: Das sind ihre Ziele

908 der Rektoren vor ihr waren Männer, nun steht mit Elizabeth Prommer die erste Frau an der Spitze der Universität Rostock. Am Freitag ist sie bei einer Zeremonie vor rund 500 Gästen in der Marienkriche feierlich in ihr Amt eingeführt worden. Dabei hat sie auch klare Ziele für ihre Amtszeit formuliert.

Rostock. Das Setting könnte kaum gegensätzlicher sein: Während draußen vor der Rostocker Marienkirche dicke Tropfen vom dunklen Himmel fallen, strahlt Professorin Elizabeth Prommer drinnen mit diversen Kamerascheinwerfern, die auf sie gerichtet sind, um die Wette.

Mit einer feierlichen Zeremonie, der sogenannten Investitur, wurde die 57-Jährige vor rund 500 Gästen am Freitag offiziell in ihr Amt als neue Rektorin eingeführt.

Ministerpräsidentin Schwesig: „Heute wird Geschichte geschrieben“

Es ist ein bewegender Moment, als Boris Hage, Konzilspräsident der Rostocker Universität, dem scheidenden Universitätsrektor Wolfgang Schareck die schwere, goldene Rektorkette von 1867 abnimmt – ein Geschenk von Großherzog Friedrich Franz II. – und sie dessen Nachfolgerin Elizabeth Prommer umhängt. „An diesem historischen Ort wird heute Geschichte geschrieben“, wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig das Ereignis später kommentieren. Völlig zu Recht: Denn Prommer ist nicht nur die erste Rektorin mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, sondern sie ist nach 908 Rektoren auch die erste Frau in der 604-jährigen Universitätsgeschichte, die nun deren Geschicke leitet.

Vorab waren die Akteure mit einem offiziellen Festumzug vom Hauptgebäude der Universität bis zur Marienkirche geleitet worden – einem ebenfalls geschichtsträchtigen Ort: Vor 604 Jahren wurde dort 1419 die Rostocker Universität gegründet. „Ich bin zugleich demütig und stolz, ein Teil dieser Geschichte zu sein“, sagte Prommer sichtlich bewegt bei ihrer Antrittsrede in Talar und Barett – der traditionellen Amtstracht der neuen Rektorin.

Neue Rektorin setzt auf Diversität und Vielfalt

Für ihr neues Amt hat sich die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin das Leitbild „Innovation durch Vielfalt“ auf die Fahnen geschrieben: Die Universität solle künftig als Innovationsmotor in Stadt, Land und darüber hinaus wirken und ein Ort werden, an dem die Zukunftsfragen einer modernen Gesellschaft bearbeitet würden, so Prommer.

Dabei setzt die neue Rektorin vor allem auf Vielfalt: Wichtige Zukunftsfragen wie Energieknappheit und Klimaschutz ließen sich nur interdisziplinär und aus verschiedenen Perspektiven lösen. „Mein Ziel ist, dass die Universität ein Ort wird, an dem Diversität gelebt und gefördert wird, ein Ort, an dem sich junge Menschen entfalten können, aber auch ein Ort, an dem gern und gut zusammengearbeitet wird“, sagte Prommer.

Studierende stehen hinter neuer Rektorin

Unterstützung bekommt sie dabei von den rund 13 000 Studierenden. „Wir stehen hinter Ihnen, auch wenn es noch viele Nüsse zu knacken gibt“, betonte Kristin Wieblitz, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses, und übergab Prommer symbolisch einen Korb mit Nüssen.

„Lassen Sie uns gemeinsam den Wissenschaftsstandort Rostock prägen und voranbringen und künftig als Stadt und Uni noch näher zusammenrücken“, appellierte auch Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke), die neben Schwesig und Prommer für die neue Frauenpower an der Spitze von Land, Stadt und Universität steht.

Das Konzil der Universität Rostock hatte Prommer am 26. Oktober 2022 zur neuen Rektorin der Universität gewählt. Bis 2028 dauert ihre Amtszeit. Auch für Wolfgang Schareck, der nach 14 Jahren in den Ruhestand geht, endete mit der Zeremonie eine Ära. „Sie sind voller Ideen und Pläne und ich wünsche Ihnen viel Freude in einem der schönsten Ämter, die es gibt“, so Schareck. Es gebe nur ein Amt, dass noch reizvoller sei: „Das des Papstes“, sagte Schareck mit einem Augenzwinkern. „Es wäre schön, wenn das irgendwann ebenfalls von einer Frau besetzt werden würde.“