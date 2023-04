﻿Neuer Universitätsprediger in Rostock: Prof. Manuel Stetter tritt sein Amt an

Rostock. Die Universität Rostock hat einen neuen Prediger. Der 41-jährige Professor Manuel Stetter wurde im Rahmen des Semestereröffnungsgottesdienstes in das Amt des Universitätspredigers der Uni Rostock eingeführt. Diese Aufgabe übernahm die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt.

Professor Manuel Stetter wird feierlich von der Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühlbaum-Schmidt, in sein Amt eingeführt. © Quelle: Universität Rostock

Sie ist der Meinung, dass Manuel Stetter ein Gewinn für Universität, Studierende, Lehrende und die städtische Öffentlichkeit in Rostock sein wird. „Sein vitales Interesse am interdisziplinären universitären Austausch und am Dialog zwischen Wissenschaft, Kirche, Gesellschaft und Kultur wird die Universitätsgottesdienste mitprägen.“

Termine: Universitätsgottesdienste 16. April 2023, 19 Uhr: Gottesdienst mit Prof. Dr. Martin Rösel. 24. Mai 2023, 20 Uhr: Gottesdienst von Studierenden organisiert. 21. Juni 2023, 20 Uhr: Gottesdienst von Studierenden organisiert. Alle drei Gottesdienste werden von Professor Manuel Stetter geleitet. 9. Juli 2023, 19 Uhr: Gottesdienst mit der ESG-Rostock und Pastor Dr. Martin Kumlein. Mehr Infos: www.theologie.uni-rostock.de

Die Zukunft der Kirche

Der Theologie-Professor studierte in Tübingen Theologie und arbeitete danach als landeskirchlicher Assistent am Lehrstuhl für praktische Theologie in Tübingen. Seit Oktober 2022 ist er Universitätsprofessor für praktische Theologie in Rostock.

Als Prediger ist er in erster Linie für die Gestaltung der Universitätsgottesdienste zuständig. Jedes Semester werden vier bis fünf Gottesdienste abgehalten. Zwei davon können Theologiestudenten mitgestalten. Stetter erklärt: „Studierende bekommen die Möglichkeit zu predigen und im Vorfeld zu planen sowie danach zu reflektieren. Das Seminar verbindet Theorie und Praxis.“ Das Motto der Gottesdienste heißt „Wow – Vom Staunen“. Es gehe darum, sich mit der Erfahrung des Staunens auseinanderzusetzen. Die Uni Rostock schreibt: „Staunen ist eine Provokation, dass uns etwas aufstört, genussvoll in den Bann zieht, genauso wie ins Fragen und Denken bringt.“

Ziele des Universitätspredigers in Rostock

Stetters Ziele für die Aufgabe als Universitätsprediger sind vor allem, dass sich Studierende gesehen fühlen und gestaltend mitwirken können. Er freut sich, dass nicht nur die Theologie vertreten ist, sondern alle Fakultäten sich beteiligen können. Über die Zukunft der Kirche sagt er: „Kirche muss vor allem regional und lokal gedacht werden, es sollen neue Räume zum Ausprobieren geschaffen und einzelne Orte mithilfe von gemeinsamen Projekten und Verknüpfungen attraktiver gemacht werden.“

Das Amt des Universitätspredigers gibt es in Rostock seit 1841. Seit 1899 werden die Universitätsgottesdienste in der Kirche des ehemaligen Klosters zum Heiligen Kreuz abgehalten. Diese ist in ihrer besonderen akademisch-religiösen Nutzung die einzige Universitätskirche in Ostdeutschland.