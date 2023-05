﻿Untergang der „Georg Büchner“: Geheime Fotos zeigen, wie das Schiff aus Rostock sinkt

Rostock. „Es hat mir unheimlich wehgetan, als die ,Georg Büchner’ gesunken ist“, sagt Gisbert Ruhnke. Vor zehn Jahren – kurz nach 20 Uhr am 30. Mai 2013 – ist das Fracht- und Ausbildungsschiff der deutschen Seereederei vor der polnischen Ostseeküste gesunken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis heute diskutieren Seefahrer darüber, wie es so weit kommen konnte. Denn Bilder, wie das Schiff Schlagseite bekommt und langsam im Meer versinkt, sind unter Verschluss gehalten worden. Nun gibt es Unterlagen polnischer Gerichte, aus denen die letzten Stunden des Schiffes hervorgehen – inklusive Fotos vom Untergang. Aber auch sie können die Schuldfrage nicht eindeutig klären.

Als Gisbert Ruhnke die Bilder vom Untergang sieht, kommen „alte Erinnerungen wieder hoch“. Rostocks ehemaliger Hafenkapitän hat auf der „Georg Büchner“ gelernt und später als Ausbilder acht Jahre lang Matrosen unterrichtet. Er war auch mit dabei, als das Schiff mit einem Schlepper auf die Reise in den Hafen von Klaipeda (Litauen) geschickt wurde. Deshalb wurde er als Zeuge vor ein polnisches Gericht geladen. „Die Anhörung hat aber in Rostock stattgefunden, die polnischen Vertreter sind dafür hierher gekommen“, erinnert er sich. Gefragt wurde, ob vor dem Abschleppen Wasser eingebrochen war und ob früher schon etwas abgedichtet werden musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wrack liegt in der Ostsee in einer Tiefe von 37 Metern

Die Behörden, die dem Untergang aufgearbeitet haben, konnten gut 40 Seiten zusammentragen –von der ersten Inspektion im Dezember 2012 bis zum Untergang vor der polnischen Halbinsel Hel. Dort liegt das Wrack noch immer in einer Tiefe von 37 Metern. Eine Bergung ist aus Kostengründen von Beginn an ausgeschlossen worden.

Ein Sonarbild vom Meeresamt Gdynia zeigt: Die „Georg Büchner“ liegt in einer Tiefe von 37 Metern nördlich der polnischen Insel Hel auf der Seite. © Quelle: Janusz Gestwicki

Die einzigen Zeugen des Untergangs – die sieben Männer der Schlepper-Crew „Ajaks“ – haben keine Fotos vom 30. Mai 2013 an die Öffentlichkeit weitergegeben. Doch sie haben welche gemacht. Denn in den Gerichtsunterlagen sind mehrere Bilder zu sehen, auch wie die „Georg Büchner“ im Beisein vieler Seeleute und Schaulustiger in Richtung Warnemünde gezogen wird. Sie hat dabei eine leichte Schlagseite.

Zwei Tage später fährt die „Ajaks“ mit der „Georg Büchner“ im Schlepptau nördlich der Halbinsel Hel einen Zickzack-Kurs. Was passiert ist, zeigen andere Fotos: Die 153 Meter lange Frachter hat sich losgerissen und neigt sich immer weiter auf die Steuerbordseite – bis er flach auf dem Wasser liegt. Zeugenaussagen dazu gibt es in den Gerichtsunterlagen nicht. Doch die und weitere Fotos soll es im Prozess gegeben haben.

Gericht: Die Schlepperbesetzung hat keine Fehler gemacht

In der Erklärung der polnischen Seekammer heißt es: „Die Ursache des Untergangs war der Verlust des Auftriebs durch Wassereinbruch in den Rumpf des geschleppten Schiffes; die wahrscheinliche Ursache war ein Leck im Rumpf und/oder ein unzureichender Schutz der Bullaugen und Seitenventile.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Georg Büchner“ liegt flach auf dem Wasser. © Quelle: Gerichtsakten

Der Schlepperbesatzung wird kein Fehlverhalten vorgeworfen, auch nicht den deutschen Behörden allen voran der Hafenverwaltung in Rostock. Der Vorwurf gegen sie lautete, die „Georg Büchner“ nicht ordnungsgemäß vorbereitet zu haben. Doch das Gericht kommt nicht zu diesem Ergebnis, stellt lediglich „Ungereimtheiten“ fest.

Noch kann sich die "Georg Büchner" auf dem Wasser halten. © Quelle: Gerichtsakten

Mit den Bildern vom Untergang, die alle seit Jahren sehen wollten, dürfte die Reise des 1950 in Belgien vom Stapel gelaufenen Schiffes nun endgültig beendet sein. Nachdem es zunächst im Liniendienst zwischen Belgien, Belgisch-Kongo und Angola pendelte, wurde es 1967 als Fracht- und Ausbildungsschiff vom Volkseigenen Betrieb Deutsche Seerederei Rostock in Dienst gestellt und fuhr zehn Jahre lang nach Kuba und Mexiko. Ende 1977 kam sie in Rostock-Schmarl als Ausbildungsschiff an die Pier. Später lag sie im Stadthafen, war Jugendherberge und ein Ort zum Heiraten. Nach Klaipeda sollte es vielleicht zur Weiternutzung oder – was wahrscheinlicher ist – zum Verschrotten gebracht werden. Angabe dazu hatte der Käufer nicht genannt.

Rostocks ehemaliger Hafenkapitän sagt: Das Schiff war dicht!

„Das Schiff ist als Schiff verkauft worden, nicht der Schrott – so war der Vertrag“, berichtet Gisbert Ruhnke. „Erst als alle Behörden ihre Zustimmung gegeben hatten, haben wir das Schiff freigegeben“, betont er. Der ehemalige Hafenkapitän hält es für möglich, dass sich Nieten während der Fahrt gelöst haben und so langsam Wasser ins Schiff kam. Denn: „Es war dicht. Da ist vorher kein Wasser reingekommen“, versichert der ehemalige Hafenkapitän. Doch durch die Bewegungen, in die das Schiff nach Jahrzehnten wieder gekommen sei, könnten alte Nieten ihren Halt verloren haben. „An Bord war ganz lange alles abgeschaltet“, ergänzt Gisbert Ruhnke. Außerdem seien mehrere Leute bis nach Warnemünde an Bord gewesen. Sie hätten keinerlei Wassereinbruch bemerkt. „Es ist vernünftig geschwommen und auch noch zwei weitere Tage“, betont er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein kleines Schiffsmodell und persönliche Aufzeichnungen von früher halten seine Erinnerungen an die „Georg Büchner“ wach. Jeder kann außerdem die Geschichte des Schiffes auf dem Traditionsschiff in Rostock nachempfinden. Dort sind einige Originalteile als kleine Ausstellung zu sehen. Mit ein bisschen Abstand, sagt Gisbert Ruhnke heute, sei der Untergang für viele Seeleute „eine gute Lösung“ für das Schiff gewesen: „Es hat seine Ruhe und ein vernünftiges Grab bekommen.“

OZ