﻿So duftet MV: Ein Unternehmerpaar startet mit exquisiten Parfüms an der Küste durch

Unternehmer-Porträt

Hier ist alles Duft: Katrin und Stephan Bröker betreiben Parfümerien in Zingst und Rostock, eine weitere wird bald in Schwerin eröffnet. Doch was macht das Ehepaar und ihre Geschäfte so besonders?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket