﻿Firmenchefs in MV trotz Krise optimistisch: „Erfolg gibt es nur mit guten Mitarbeitern“

Unternehmerverbände in MV

Mehr als 1500 Unternehmen in MV sind Mitglied in einem der drei Regionalverbände – dem Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin (über 700 Mitgliedsunternehmen), Rostock-Mittleres Mecklenburg (440 Mitglieder) sowie Vorpommern. Die nach der Wende gegründeten Verbände verstehen sich als Interessenvertretung der Wirtschaft, bieten Netzwerktreffen, Beratungen und Weiterbildungen an und haben unter anderem das Ziel, MV zu einem investorenfreundlichen und innovativen Wirtschaftsstandort zu entwickeln.