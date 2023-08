﻿Unvollendete Kunst in Rostock: Dierkower wollen Platz am Betontor aufhübschen

Rostock. Es ist ein Tor aus Beton, das auf einem kleinen Hügel mitten im Plattenbauviertel in Dierkow steht. Das nach einem Entwurf des in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten lebenden Künstlers Reinhard Buch vor mehr als 30 Jahren geschaffene Tor besticht durch seine Schlichtheit. Umgeben von hohen Bäumen laden auch zwei Bänke zum Verweilen ein – ein schöner Platz.

Die wenigsten Anwohner wissen, dass dort etwas fehlt. Das 1989 aufgestellte Kunstwerk wurde nie fertig. „Eigentlich war dort ein Ensemble vorgesehen“, sagt Quartiermanager Christian Hanke. Buchs Künstler-Kollege Wolfgang Friedrich erinnert sich an die Entstehungszeit. Der gebürtige Torgauer, der als junger Mann nach Rostock kam, war in das künstlerische Konzept des Plattenbauviertels eingebunden.

Kunst im öffentlichen Raum Rostocker Stadtplaner entwarfen für die Entstehung neuer Wohngebiete schon seit den 1960er-Jahren Konzepte für die Kunst im öffentlichen Raum. Das Rostocker Plattenbauviertel Dierkow sollte mehrere Kunstwerke erhalten, die durch die Turbulenzen der Nach-Wende-Jahre aber nicht fertig wurden. So standen eine Säule, ein Relief und ein Torbogen mehr als 30 Jahre unvollendet zwischen den Wohnblocks. 2022 wurden zwei Skulpturen ergänzt. Die Bronzeplastik „Andrea“ des Berliner Künstlers Rolf Bibl steht seit November vor dem Betonrelief. Die Plastik „Tag und Nacht“ des Rostocker Bildhauers Wolfgang Friedrich – ein Frauenkopf mit einer hellen, gelben und einer dunklen, blauen Seite – vervollständigt in luftiger Höhe die Säule. Der Torbogen des bei Ribnitz-Damgarten lebenden Künstlers Reinhard Buch blieb jedoch leer, die von ihm geschaffene Skulptur „Mädchen mit Apfel“ wurde Ende der 1990er-Jahre in Toitenwinkel aufgestellt. Nun sind Ideen gesucht, wie der Platz um den Torbogen besser genutzt werden kann.

Drei Standorte für Betonkunst in Rostock

Nachdem sich die Gestaltung von Schmarl und Groß Klein durch ihre Nähe zur Warnowwerft – bis zu den Straßennamen – am Schiffbau orientierte, sollte Dierkow dem Bauen und der Architektur gewidmet sein, als „Hommage an die Bauarbeiter“, sagt Zeitzeuge Friedrich. Wer damals dort eine Wohnung bekam, zog zum Beispiel in die Allee der Bauschaffenden, die heute Kurt-Schuhmacher-Ring heißt.

„Drei Standorte waren vorgegeben, an denen jeweils ein Element aus Beton mit einer Figur kombiniert werden sollte“, so Friedrich, der selbst einen der drei Aufträge übernahm, die der Rat der Stadt Rostock zwischen 1986 und 1989 dafür vergab.

Bildhauer Wolfgang Friedrich (l.) und Quartiermanager Christian Hanke beim Rundgang mit Bürgern in Dierkow vor Friedrichs Plastik „Tag und Nacht“. © Quelle: Elke Ehlers

Platz am Tor soll aufgehübscht werden

Errichtet wurden jedoch nur die drei Betonelemente, das Aufstellen der Plastiken geriet nach 1990 aus dem Blick. Außerdem fand der Torbogen bei der Abnahme nicht die Zustimmung seines Schöpfers. Die „Qualität des Sichtbetons“ sei seinem Anspruch nicht gerecht geworden, bestätigt Reinhard Buch gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Auch mit den Nachbesserungen war er nicht glücklich.

Deshalb fand die unter dem Tor vorgesehene Bronzeplastik „Mädchen mit Apfel“ Ende der 1990er-Jahre im Nachbarstadtteil Toitenwinkel ihren Platz. „Das kann auch so bleiben“, sagt Gernot Liebke, der seit 1986 in Dierkow wohnt. „Aber den Platz am Tor möchten wir weiterentwickeln“, meint der 66-Jährige, der sich im Ortsbeirat engagiert.

Vor dem unfertigen Tor: Bildhauer Wolfgang Friedrich (3. v. r.) und Quartiermanager Christian Hanke (2. v. r.) bei einem Rundgang mit Bürgern in Dierkow. © Quelle: Elke Ehlers

Es soll ein Ort der Kultur entstehen

Johanna Petzoldt, ebenfalls Ortsbeiratsmitglied und vor allem im Kulturausschuss aktiv, sieht das genauso. Sie war im Frühjahr bei einem Rundgang dabei, als die sanierte Grünfläche mit ihren Kunstwerken offiziell eingeweiht wurde. Dabei entstand die Idee, die Fläche mit mehr Leben zu erfüllen.

Einige Dierkower konnten sich den Torbogen bereits als Bühne vorstellen. „Wenn wir das Tor schon haben, wollen wir es auch nutzen“, meint Johanna Petzold. Auftritte von Musikern, Sängern und Chören seien denkbar, auch kleine Theateraufführungen – von, für und mit den Einwohnern. „Ähnlich wie bei den kleinen Konzerten, die es zur Corona-Zeit in den Innenhöfen gab“, sagt Quartiermanager Hanke.

Die Bronzeplastik „Andrea“ und das Betonrelief des Berliner Künstlers Rolf Biebl stehen in Dierkow. © Quelle: Elke Ehlers

Schüler des Musikgymnasiums werden eingebunden

Er schlägt vor, dafür auch Schüler und Lehrer des Dierkower Musikgymnasiums zu gewinnen. Den Schulleiter des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, Achim Zinkann, hat er bereits mit ins Boot geholt. Auch Bildhauer Wolfgang Friedrich signalisierte Hilfsbereitschaft. Seine Idee sind „temporäre Kunstwerke“ im Umfeld des Tores – gefertigt von Schülern oder Hobbykünstlern. Auch wenn diese nur ein paar Tage stehen, könnten sie Impulse geben. Schulleiter Zinkann zeigt sich offen: „Wir prüfen, was für uns realisierbar ist, vielleicht über den Wahlpflichtunterricht.“

Der Schöpfer des Tores, Reinhard Buch, würde am weiteren Diskurs ebenfalls gern mitwirken, wie er sagt. Das Beste, was einem Platz im öffentlichen Raum passieren könne, sei doch, dass die Menschen „ihn annehmen und sich aneignen“. Bei einer möglichen Vervollständigung des Kunstwerkes verweist er aber auf sein Urheberrecht für die Gestaltung des Ensembles.

Quartiermanager Hanke hofft auf viele Vorschläge: „Wenn wir in Dierkow 2024 den 40. Geburtstag des Stadtteils feiern, könnte doch rund um das Tor schon einiges stattfinden.“

