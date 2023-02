﻿Dank Ostsee und Fischbrötchen: Urlaub in Warnemünde ist auch im Winter beliebt

Auch ohne strahlenden Sonnenschein pilgern am Wochenende Hunderte Besucher ins Ostseebad. Es locken vor allem das Meer und die kulinarischen Spezialitäten. Welche besonders beliebt sind und was Urlauber an Warnemünde schätzen.

Urlaub an der Ostsee machen Marco Ringk und Judy Kremser aus Berlin – nach Jahren mal wieder in Warnemünde.

Rostock-Warnemünde. Die Mütze aufgesetzt, den Schal eng um den Hals gewickelt und ein paar Winterschuhe an den Füßen: Dick eingepackt, aber bester Dinge machten sich Hunderte Besucher am Sonnabend auf den Weg ins Ostseebad Warnemünde. Zwar kratzten die Temperaturen nach einigen kalten Tagen sogar an der Zehn-Grad-Marke, doch pfiff der scharfe Wind durch jeden Spalt in der Garderobe. Kein Grund für Urlauber, Trübsal zu blasen.

„Wir haben den Valentinstag ein bisschen vorgezogen und genießen das kinderfreie Wochenende hier“, sagte Judy Kremser aus Berlin und schmiegte sich an ihren Begleiter. Er sei zuletzt vor etwa zehn Jahren in Warnemünde gewesen und habe bereits feststellen können, dass sich einiges verändert habe, so Marco Ringk. Einige Restaurants gebe es nicht mehr, dafür seien neue dazugekommen.

Urlauber schätzen Charme des Ostseebads Warnemünde

Auch der wachsende Neubau der Landessportschule auf der Mittelmole sei ihm ins Auge gefallen. „Ich dachte erst, da kommt noch ein Hotel hin“, so der Berliner. Für den Ausflug an die deutsche Ostsee hätten sich beide ganz gezielt entschieden, sagte Judy Kremser, um einen Vergleich zu den polnischen Küstenorten zu ziehen. Die seien zwar kinderfreundlicher, Warnemünde für einen Ausflug zu zweit aber ideal – und architektonisch ansprechender.

Ganz spontan für einen Tagesausflug waren Huda Baydon und Samar El-Chami aus Berlin nach Warnemünde gekommen, mit der vierjährigen Celine. „Wir waren noch nie hier“, sagte El-Chami, doch ihre Schwester habe sie spontan gefragt, ob sie sie an die Ostsee begleiten würde. „Das hat gut gepasst, weil ich heute frei habe. Normalerweise arbeite ich auch samstags“, so die Berlinerin.

Einen Tagesausflug von Berlin nach Warnemünde machten die vierjährige Celine mit Mama Huda Baydon (l.) und Tante Samar El-Chami. © Quelle: Ove Arscholl

Den ersten Teil ihres Kurzurlaubs hatten die Frauen bereits gegen Mittag abgehakt: eine Hafenrundfahrt. Die hätten die Schwestern trotz scharfen Winds am Oberdeck verbracht, statt drinnen im Warmen zu sitzen. Nächster Anlaufpunkt sollte das Molenfeuer auf der Westmole sein. Das wollte vor allem die kleine Celine gern aus der Nähe sehen – und mit ihrem schicken rosafarbenen Skianzug mit Mutter und Tante posieren.

Fischverkäufer: Bismarckhering und Matjes beliebt bei Touristen

Gut zu tun hatten angesichts der vielen Urlauber im Ostseebad auch die Händler auf dem Warnemünder Fischmarkt. Besonders beliebt bei Touristen seien Bismarck- und Matjesbrötchen, sagte Denny Pieschel, der am Kopf der Mittelmole am Stand von Min Herzing arbeitet. „Die Klassiker im Prinzip. Dicht gefolgt vom Brathering.“ Kostenpunkt: 3,50 Euro auf die Hand.

Ins Brötchen kämen die Fische immer erst frisch beim Kauf. Die einzelnen Exemplare in der Auslage dienen nur der Anschaulichkeit. „Wenn sie bei dem Wetter zu lange liegen, werden sie bloß kalt und pappig“, sagte Pieschel. Ebenfalls häufig über die Theke am Stand von Min Herzing gehen ihm zufolge ganze Eimer mit Matjes und Rollmops. Die würden Urlauber gern mitnehmen, weil sie sich eine Weile halten und die Leute zu Hause an den Ausflug nach Warnemünde erinnern, so der Fischverkäufer.

Denny Pieschel verkauft auf der Mittelmole am Stand von „Min Herzing“ Matjes (l.) und Rollmops auch in kleinen Eimern an Touristen. Die nehmen sich gern ein bisschen vom Urlaub mit nach Haus. © Quelle: Ove Arscholl

Auch Räucherfisch holen sich Feinschmecker bei den Händlern auf der Mittelmole – nicht nur Touristen, auch Einheimische. Fast neben jedem Verkaufswagen steht der dazugehörige Räucherofen, in den Forellen, Makrelen und Aale wandern. Besonders gefragt wären bei ihm Heilbutt und Stremellachs, sagte Mayk Steininger, der seit 1996 für List Fischhandel aus Parkentin im Wagen steht. Im Brötchen verkaufe auch er vor allem Bismarckhering und Matjes. „Und die Kinder essen gern Backfisch“, so Steininger.

Hotels in Warnemünde im Februar nahezu ausgebucht

Zufrieden mit den Besucherzahlen zeigten sich am Sonnabend auch die Hoteliers in Warnemünde. „Wir haben keinen Grund, uns zu beschweren“, sagte ein Mitarbeiter der Rezeption im Hotel Hübner. Zwar gebe es noch ein bisschen „Luft nach oben“, doch laufe die Nebensaison durchaus gut.

Eine kleine Wanderung auf der Mauer der Westmole machen die Vettern Moritz (v. l.), Matteo und Mattis. © Quelle: Ove Arscholl

Komplett ausgebucht war am Wochenende das Hotel Am Leuchtturm. „Wir sind voll“, fasste die Rezeptionistin knapp zusammen. Ob das mit den Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern zusammenhänge, sei schwer zu sagen. Die enden in diesem Jahr am 19. Februar, ebenso in Thüringen. In Sachsen dauern sie noch bis zum 26. Februar an. Im Hotel Am Leuchtturm wären alle Februarwochenenden bereits nahezu ausgebucht, hieß es.