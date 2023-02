﻿Dank Ostsee und Fischbrötchen: Urlaub in Warnemünde ist auch im Winter beliebt

Urlaub an der Ostsee machen Marco Ringk und Judy Kremser aus Berlin – nach Jahren mal wieder in Warnemünde.

Auch ohne strahlenden Sonnenschein pilgern am Wochenende Hunderte Besucher ins Ostseebad. Es locken vor allem das Meer und die kulinarischen Spezialitäten. Welche besonders beliebt sind und was Urlauber an Warnemünde schätzen.

