﻿Urlauber entdeckt Badetoten in Warnemünde: „Dass man nichts mehr tun kann, ist hart“

Warnemünde. Diesen Schock muss Hans Jürgen Westerholz erst einmal verdauen. Der 70-Jährige entdeckte Mittwochvormittag eine Leiche in der Ostsee vor Warnemünde. „Ich hatte schon mitbekommen, dass nach jemandem gesucht wird. Meine Frau und ich haben ja auch den Heli gesehen“, erzählt der Urlauber.

Als er dann am Strand in Nähe der Mole entlanglief, sah er eine Person auf dem Rücken im Wasser treiben. „Zuerst dachte ich, der liegt da und filmt etwas. Solche verrückten Menschen gibt es ja“, so Westerholz. Bei genauerem Hinsehen hätte er dann aber den Ernst der Lage erkannt und den Körper ans Ufer gezogen. Dabei sei ihm noch ein anderer Mann zu Hilfe gekommen.

Hans Jürgen Westerholz hat den Leichnam des vermissten Schwimmers an den Strand gezogen. © Quelle: Constantin Krüger

Westerholz, der aus Loburg in Sachsen-Anhalt kommt, sei früher selbst Schwimmmeister gewesen. „Ich habe schnell erkannt, dass wir da nichts mehr machen können. Es gab keine Lebenszeichen mehr. Aber natürlich haben wir sofort die Rettungsschwimmer dazugerufen“, erzählt er. Die Kollegen vom Wachturm hätten dann die Leiche bedeckt, um sie vor den Blicken der anderen Strandbesucher zu schützen, bis die Polizei eintraf.

Mittwochvormittag war der Polizei-Helikopter am Strand von Warnemünde noch auf der Suche nach dem Vermissten. © Quelle: Constantin Krüger

Kurz danach die traurige Gewissheit: Bei der Leiche handelt es sich um einen gesuchten 30-Jährigen. Der Mann, der laut Polizeiangaben aus dem Landkreis Rostock stammt, war Dienstagabend in Warnemünde bei stürmische See trotz roter Flagge ins Meer gegangen. Die Rettungstürme waren zu dieser Zeit nicht mehr besetzt.

Als der Mann nicht mehr vom Schwimmen zurückkehrte, hätten seine Freunde die Rettungskräfte alarmiert. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei machte sich direkt auf die Suche, musste diese aber nach rund zwei Stunden ergebnislos abbrechen. Die Freunde und Eltern des Mannes wurden direkt am Strand durch ein Team der Johanniter seelsorgerisch betreut.

Polizei und Wasserretter in Warnemünde im Großeinsatz

Den groß angelegten Sucheinsatz am Dienstagabend hatte auch Hans Jürgen Westerholz bemerkt. „Ich habe Fotos gemacht, wie die Aida ausgelaufen ist. Als ich zurückging, war da noch der Heli unterwegs. Meine Tochter hat dann online herausgefunden, dass ein Schwimmer vermisst wird“, erzählt der Urlauber, der seit Sonntag mit Frau und Tochter im Ostseebad weilt.

Die Feuerwehr übernahm den Abtransport des Verstorbenen. © Quelle: Constantin Krüger

Trotz schwindender Hoffnung auf Rettung wurde die Suche nach dem vermissten Schwimmer am Mittwoch direkt fortgesetzt. Erneut zog der Polizei-Helikopter mit Wärmebildtechnik über der Ostsee seine Kreise. Lange dauerte der Einsatz aber nicht, denn gegen 11 Uhr entdeckte Westerholz dann den Leichnam im Wasser.

Der Vorfall hat den 70-Jährigen mitgenommen. „Das ist heftig, das muss man erst mal verdauen. Ich hab’ früher Rettungsschwimmer ausgebildet und auch schon mal Menschen retten können. Dass man nichts mehr tun kann, ist hart“, sagt der Senior mitfühlend. Um die Ereignisse zu verarbeiten, wolle er nicht nur mit seiner Familie sprechen, sondern das Erlebte auch aufschreiben. „Ich führe schon seit Ewigkeiten Tagebuch.“

Nach Angaben von Polizeisprecher Martin Ahrens wies der Leichnam keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung auf. „Die genauen Todesumstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, so Ahrens. Der verstorbene 30-Jährige ist der erste Badetote in diesem Jahr an Rostocker Stränden und der zweite MV-weit. Vor gut zwei Wochen kam ein 80-jähriger Urlauber beim Baden in Prerow ums Leben.

Rettungsschwimmer: Unbedingt die Flaggen am Strand beachten

Die Rettungsschwimmer vom Deutschen Roten Kreuz raten nochmals eindringlich, die Beflaggung an den Türmen zu beachten. Am Dienstag gab es Windstärken zwischen sechs und sieben und meterhohe Wellen. „Deshalb hatten wir überall die roten Flaggen gehisst“, so Lars Hennig, Leiter der Rostocker Wasserwacht. Rote Flaggen stehen für Lebensgefahr, selbst geübte Schwimmer sollten dann das Baden im Meer unterlassen.

Auch am Mittwoch wehten die roten Flaggen an den Rettungstürmen in Warnemünde. „Eigentlich weiß man, dass man da nicht ins Meer geht“, sagt Hans Jürgen Westerholz. Einige Strandgäste zog es dennoch wieder in die Fluten – obwohl nur wenige Meter weiter ein Mensch sein Leben verloren hat.

