Urlauber will am Strand von Graal-Müritz Heiratsantrag machen – und fährt sich fest

So nah liegen hoffnungslos romantisch und hoffnungslos fest gefahren manchmal beieinander: Ein Urlauber wollte seiner Liebsten am Strand von Graal-Müritz einen Heiratsantrag machen, fuhr sich mit seinem SUV allerdings im Sand fest. Da hieß es statt Verlobung feiern Wagen retten – und auch das erste Abschleppunternehmen konnte nicht helfen.

Graal-Müritz. Es hätte so romantisch sein können: Ein Urlauber aus Sachsen wollte am Gründonnerstag seiner Verlobten einen Heiratsantrag machen. Dieser besondere Moment sollte am Strand von Graal-Müritz bei Sonnenuntergang stattfinden. So weit, so schön. Die Idee, mit dem neu gekauften SUV direkt auf den Strand zu fahren, wird der junge Mann im Nachhinein wohl nicht als die beste seines Lebens einschätzen. Denn er fuhr sich fest.

Der 34-Jährige aus dem Vogtland hatte sich nach eigenen Angaben am selben Tag einen Suzuki-SUV als Neuwagen zugelegt und entschied sich nun, um diesen „einzufahren“ und seiner Verlobten einen Heiratsantrag zu machen, kurzfristig an die Ostsee zu reisen. Dort befuhr er verbotenerweise den Bereich an der Seebrücke in Graal-Müritz und gelangte über einen Strandzugang direkt zum Wasser.

Die Sonne ging unter, die Wellen rauschten, er stellte seiner Verlobten die Frage aller Fragen. Klingt soweit harmonisch. Was an diesem Abend weniger harmonierte: die Räder des SUV mit dem Sand. Der Wagen blieb stecken, eigene Bergungsversuche scheiterten, ein verständigter Abschlepper fing gar nicht erst an, da die Mittel seines Fahrzeuges nicht ausgereicht hätten.

Traktor musste SUV bergen

So blieb der SUV über Nacht am Strand stehen, während das junge Paar in einem Hotel schlief. Am Karfreitagmorgen schaufelten sie selbst zunächst die im Sand steckenden Räder frei. Dann nahte die Rettung in Form eines Traktors, den die DLRG besorgt hatte. Damit gelang es, den festgefahrenen Wagen aus dem Sand zu ziehen - im Beisein zahlreicher Schaulustiger auf der Seebrücke, die immer wieder Fotos machten.

Auf den Sachsen kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, die nach seinen Angaben im „vierstelligen Bereich“ liegen soll. Außerdem muss er auch für die Bergung aufkommen.

Eine innige Umarmung, nachdem das Auto endlich wieder sicheren Boden unter den Rädern hatte. © Quelle: Stefan Tretropp

Es war ein teurer Heiratsantrag. Nachdem das Auto wieder auf sicheren Rädern stand, umarmte sich das Paar lange und küsste sich. Nicht überliefert ist übrigens, ob sie ihm ein „Ja“ ins Ohr flüsterte. Das wollte das Pärchen nicht beantworten. Anderenfalls wurde der Heiratsantrag komplett in den Sand gesetzt.