﻿Andreas S. im Dreifachmord-Prozess schuldig: „Sie sind einer, der Menschen umbringt“

Das Landgericht Rostock hat das Urteil für den Angeklagten Andreas S. im Prozess um den dreifachen Mord in Rövershagen verkündet. Der 27-Jährige wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gerichtssaal reagierte er gewohnt kalt, auch die Verteidigerin war sprachlos. Bei den Angehörigen flossen Tränen. Was sie zu dem Urteil sagen.

Rostock/Rövershagen. Lebenslange Haftstrafe wegen Mordes in drei Fällen und besondere Schwere der Schuld. Dieses Urteil hat das Landgericht Rostock am Montagabend verkündet. Nach vier Monaten Prozess wurde Andreas S. am 16. Verhandlungstag für schuldig befunden.

Richter Peter Goebels sowie die zuständigen Schöffinnen sind zu dem Entschluss gekommen, dass Andreas S. seine Eltern und seine Schwester kaltblütig mit Armbrust und Gartenmachete im Februar 2022 getötet hat.

So reagierte der Angeklagte auf sein Urteil

Ein letztes Mal betrat der 27-jährige Angeklagte den Gerichtssaal des Landgerichts Rostock in Fußfesseln. Wie immer in dunkelblauer Jogginghose, diesmal aber in schwarzem Sweater. Vermutlich ahnte er, was ihm drohen würde. Von Nervosität oder Angst in seinem Gesicht keine Spur. Während der gesamten Urteilsverkündung blickte er nach vorne oder nach unten, nie ins Publikum.

Auch die Onkel und Tanten des Verurteilten, die bei jedem Verhandlungstermin anwesend waren, blieben ruhig. Zumindest während der Verkündung. Bloß ein paar Tränen flossen. Anschließend echauffierten sie sich über das Urteil: „15 Jahre sind zu wenig. Er hat drei Menschen, unsere Familie, auf dem Gewissen“, heißt es von ihnen.

Richter zu Andreas S.: „Sie sind einer, der Menschen umbringt“

Der geforderte Freispruch, den Verteidigerin Beate Falkenberg gefordert hatte, muss für die Angehörigen ein Graus gewesen sein. Richter Peter Goebels kritisierte die Pflichtverteidigerin in seiner Ansprache hart: „Sie versuchte, den Prozess zu sabotieren. Sie sollte sich bei der leitenden Ermittlerin entschuldigen. Das Verteidigungskonzept war nicht auf den Angeklagten angepasst, sondern sie wollte selbst groß rauskommen.“ Damit bezog er sich auf den Vorwurf, der Angeklagte sei bei seiner Festnahme unzureichend über seinen Rechtsbeistand informiert worden. Andreas S. hatte sein Geständnis widerrufen.

Laut dem Richter verdiente das Motiv des Angeklagten dieses Urteil. Goebels sprach von „krasser Eigensucht“. Andreas S. handelte laut ihm aus Heimtücke und mit direktem Vorsatz. Aufgrund seines Lebensstils (37 000 Euro Schulden, hedonistisches Kaufverhalten, enorme Gleichgültigkeit, häufige Lügen) fand Goebels klare Worte an den Verurteilten: „Sie haben sich als Henker erwiesen. Sie sind einer, der Menschen umbringt.“

Er habe seinen Vater, der ihn aus elterlicher Pflicht in die Schranken wies und ihn aus der Schuldenfalle herausholen wollte, aus „triebhafter Eigensucht aus dem Weg geräumt.“ Um seine Tat zu vertuschen, brachte er auch seine Schwester und die Mutter um.

Völlige Schuldfähigkeit des Angeklagten

Nachdem Andreas S. Schulden anhäufte, ist er 2021 wieder bei seinen Eltern im blauen Einfamilienhaus in Rövershagen eingezogen. Dort schoss er Anfang Februar 2022 Pfeile mit einer Armbrust auf den schlafenden Vater (52) und stach anschließend mit einer Gartenmachete auf ihn ein. Später verband er seiner 25-jährigen Schwester unter einem Vorwand die Augen, ließ sie auf Teichfolie niederknien und schoss ihr drei Pfeile in den Kopf, bevor er mit der Machete auf sie einstach.

Vier Tage danach ermordete der gelernte Maurer seine Mutter, die gerade nichtsahnend von einer Arbeitswoche nach Hause kam, auf dieselbe Art. Die Leichen vergrub er zwei Wochen später in selbstgebauten Särgen auf einem Feld bei Kösterbeck (Landkreis Rostock).

Ein psychiatrischer Gutachter war zuletzt zu dem Urteil gekommen, dass der 27.Jährige voll schuldfähig ist.