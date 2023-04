﻿Urteil im Rostocker Straßenbahnunfall-Prozess: RSAG wusste von technischen Problemen

Rostock. „Wer zum Henker hat sich denn das ausgedacht?“ Harsche Töne im Saal 331 des Rostocker Amtsgerichts. Eine Ansage von Rechtsanwalt Maximilian Rakow, für die es auch eine Rüge vom Vorsitzenden Richter hätte geben können. Nicht so in diesem Prozess. Richter, Staatsanwalt und Verteidiger sind sich in ihrer Kritik an der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), dem Dekra-Sachverständigen und der ermittelnden Polizei ungewohnt einig. Tenor: So geht das überhaupt nicht.

Rakow fragt den Zeugen Christian R. (38) von der Leitstelle der RSAG, wie bei technischen Problemen verfahren wird. Er hatte berichtet, dass es am Unfalltag, dem 2. März 2022, als in der Nähe des Rostocker Hauptbahnhofs zwei Straßenbahnen frontal ineinandergekracht waren, technische Probleme an der Weichen- und Signalanlage im Unfallbereich gegeben habe und es normal sei, dass Fahrer dann ausstiegen und die Weiche per Hand stellten. Nicht ausschließen konnte der Zeuge, dass es auch Probleme an der Signalanlage gegeben habe.

Straßenbahnunfall in Rostock: Funktionierte Signalanlage nicht?

Im Klartext: Es ist möglich, dass die Signalanlage Grün zeigte, aber Rot hätte zeigen müssen. Und jetzt kommt der Fakt, der den Anwalt fast aus der Robe springen lässt. Es sei „nicht üblich“, so R., dass andere Fahrer von diesen Problemen informiert würden. Man warte ab, ob die nachfolgende Bahn dasselbe Problem habe.

Die nachfolgende Bahn des technischen Problems am Unfalltag war die Nummer 611 des Angeklagten Thomas H. (46), der sich in 27 Fällen der Körperverletzung verantworten muss.

27 Verletzte bei Straßenbahnunfall in Rostock

Rakow: „Sie transportieren tausende von Menschen und es ist nicht üblich, dass man Fahrer über technische Probleme auf der Strecke informiert – Ihr Ernst?“ Dazu meint der Zeuge, dass es Vorschriften gebe und wenn sich alle dran hielten, könne nichts passieren.

Bei dem Unfall wurden die Straßenbahnen komplett zerstört. Totalschaden. Gesamtsachschaden 1,2 Millionen Euro. Viel schlimmer: 27 Personen wurden zum Teil schwer verletzt – Knochenbrüche, Schädel-Hirntraumata, Wirbelsäulenverletzungen, Schnittwunden, Quetschungen. Einige Menschen leiden noch immer unter den Folgen.

Vor dem Rostocker Amtsgericht musste sich ein 46-jähriger RSAG-Fahrer in 27 Fällen der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Sein Rechtsanwalt Maximilian Rakow erhob unterdessen schwere Vorwürfe gegenüber der RSAG. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Besonders der 54-jährige Fahrer der anderen Bahn. Seine Schwester berichtete am ersten Prozesstag vom Gesundheitszustand ihres Bruders, der erst nach 45 Minuten aus der völlig zerstörten Fahrerkabine befreit werden konnte, ein Jahr lang im Krankenhaus lag und ein Pflegefall ist. Da flossen im Gerichtssaal Tränen.

Angeklagter war 15 km/h mit Straßenbahn zu schnell

Aus Sicht des Anwalts ist sein Mandant das schwächste Glied in einer Kette eines Systems, das offenbar nicht gut funktioniert. Das stimmt nur bedingt. Denn unzweifelhaft ist, dass Thomas H. deutlich zu schnell gewesen ist – 35 statt der dort erlaubten 20 km/h. Außerdem hätte er in den spitzen Weichenbereich laut Vorschrift nicht einfahren dürfen.

Um diese Weichenanlage geht es – am 2. März 2022 waren hier kurz vor der Stadthalle zwei Straßenbahnen frontal kollidiert. Vor Gericht kam die Frage auf, ob die Signalanlage defekt gewesen sein könnte. © Quelle: Ove Arscholl

In diesen beiden Anklagepunkten wurde er schuldig gesprochen. Das Gericht wich sogar von der recht milden Forderung des Staatsanwalts, der 150 Tagessätze à 40 Euro zur Bewährung gefordert hatte, ab. Also 6000 Euro Strafe, die nur fällig wären, wenn Thomas H. sich in den nächsten zwei Jahren etwas hätte zuschulden kommen lassen.

Ihm wurde zugutegehalten, dass er äußerst glaubhaft Reue gezeigt, bei allen Verletzten sogar schriftlich um Verzeihung gebeten, aktiv an der Aufklärung mitgewirkt und selbst seit dem Unfall mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen hätte. Außerdem habe er seinen Job bei der RSAG verloren. Der Staatsanwalt: „Die RSAG hat also ein Urteil gefällt, bevor wir hier zu einer Entscheidung gekommen sind.“

Straßenbahnfahrer: Nimmt die RSAG Probleme nicht ernst?

Der Richter verurteilte Thomas H. zu einer 14-monatigen Haftstrafe, die er zur Bewährung aussetzte, weil er den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung auch ohne überfahrenes Stopp-Signal als erwiesen ansah. Als ÖPNV-Fahrer trage er sehr vielen Menschen gegenüber ein hohes Maß an Verantwortung, der er nicht nachgekommen sei.

Von den Fahrern, den Kollegen der Unfallfahrer, waren 20 als Zuschauer im Gericht. Vermisst wurde ein Vertreter der RSAG. Der gab der Richter via Zeugen noch etwas mit auf den Weg. „Offenbar nimmt es die RSAG nicht so richtig ernst, wenn Fahrer technische Probleme melden. Ich hoffe, dass sie dieses Verfahren zum Anlass nimmt, ihr äußerst bedenkliches Vorgehen, bei Problemen auf ein Referenzfahrzeug zu warten, zu überprüfen. Bei Störungen die Fahrer via Leitstelle zu informieren, stell’ ich mir nicht so schwierig vor und tut keinem weh.“

Die RSAG hat auf OZ-Anfrage mitgeteilt, dass sich das Unternehmen noch innerhalb dieser Woche umfassend zu diesen Vorwürfen und den technischen Vorgängen äußern werde.