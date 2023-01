US-Zerstörer „USS Roosevelt“ in Rostock-Warnemünde eingetroffen

Der Zerstörer „USS Roosevelt“ ist am Sonnabendnachmittag in den Rostocker Hafen eingelaufen.

Das 156 Meter lange Schiff der US-Marine ist am Samstagnachmittag im Ostseebad Warnemünde angekommen und liegt jetzt für mehrere Tage am südlichen Seehafen. An Bord: 250 Besatzungsmitglieder und das Aegis-Waffensystem, ein integriertes Radar- und Raketensystem.