﻿Pop-up-Geschäft eröffnet im Rostocker Einkaufszentrum mit süßen Geschenken

Am 14. Februar 2023 ist Valentinstag und viele Paare in Rostock feiern ihre Liebe. Ein Laden, der nur wenige Tage geöffnet hat, will ihnen den Tag mit Pralinen und besonderer Wunschschokolade versüßen. Wann Frauen und Männer für ihre Partner eine leckere Überraschung shoppen können.

Rostock. Wer Süßes liebt, ist bei Ulrich Deprie an der richtigen Adresse. Der Chef der Schokoladerie de Prie bietet Naschkatzen und -katern in seinen Läden im Rostocker Stadthafen, in Schmarl und im Einkaufszentrum KTC eine große Auswahl an Tafeln, Trüffeln und Pralinen. Auch in ausgewählten Edeka-Märkten und im firmeneigenen Onlineshop sind die Produkte zu haben. Nun soll es ein neues Geschäft geben – und zwar nur für wenige Tage.

Wie Deprie auf seiner Homepage ankündigt, will er zum Valentinstag einen Pop-up-Store im Lütten Kleiner Warnow Park eröffnen. Der Shop in der Ladenpassage des Einkaufszentrums soll Kunden vom 8. bis 14. Februar Gelegenheit bieten, süße Geschenke für ihre Liebsten zu shoppen. Dabei will der Schokoladen-Profi auch Wünsche erfüllen: „Unsere Mitarbeiterinnen beschriften Ihnen auf Wunsch Schokoladentäfelchen nach Ihren Angaben“, heißt es online.

Der Pop-up-Store soll täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben.