﻿Van Gogh in der Hansemesse Rostock: Großer Zuspruch für Multimedia-Show

Die van-Gogh-Ausstellung in der Rostocker Hansemesse hat bislang rund 28 000 Besucher angelockt. Die Schau ist noch bis 28. August geöffnet. Auch im nächsten Jahr ist der Veranstalter, das Concertbüro Zahlmann, wieder in Rostock mit einer Ausstellung zu Gast. Was geplant ist.

Rostock. Noch bis 28. August läuft die Ausstellung „van Gogh“ – The Immersive Experience“ in der Rostocker Hansemesse. Seit der Eröffnung Anfang Juni hat die Ausstellung Besucher aus allen Altersgruppen angezogen – auch wegen der neuen Form der Präsentation der Werke des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853-1890). Die Werke des Künstlers wurden mit der Hilfe von Lichtinstallationen und hochwertigen Projektionen in eine neue Dimension geführt. Die Schau war zuvor bereits in Paris, Barcelona und Brüssel zu sehen.

„Wir hatten bislang rund 28 000 Besucher“, so Burghard Zahlmann vom Veranstalter, dem Concertbüro Zahlmann, über die Resonanz. Bei Publikumsbefragungen hatte der Veranstalter eine Zufriedenheitsrate von 95 Prozent gemessen, die Besucher kamen aus fast allen Altersgruppen, „von zehn bis siebzig“, so der Zahlmann. „Und die Besucher haben die Ausstellung auch weiterempfohlen“, so seine Erfahrung, die Mundpropaganda habe bestens funktioniert, die Besucher waren überwältigt.