Vandalismus im Zug nach Rostock und auf dem Bahnhof von Güstrow – Polizei sucht Zeugen

Beacharena in Bargeshagen eröffnet mit WM-Spiel-Übertragung aus Katar

Am 27. November eröffnet im Joho-Park in Bargeshagen eine neue Beach-Arena. Nicht nur Vereine für Beachvolleyball oder Beachsoccer haben dann eine Möglichkeit, drinnen im Strandsand zu trainieren. In der Halle sollen auch Konzerte und Feiern stattfinden. Die ersten Termine stehen schon.