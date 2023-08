Scheiben zerstört

Vandalismus in Rostock-Lichtenhagen: Jugendliche verwüsten Bahnsteig

In der Nacht zu Sonntag (27. August) haben mehrere Jugendliche einen Bahnsteig in Rostock-Lichtenhagen verwüstet. Sie zerstörten Scheiben und klauten einen Rucksack. (Symbolbild)

In der Nacht zu Sonntag (27. August) haben mehrere Jugendliche am Bahnhof in Rostock-Lichtenhagen randaliert. Sie zerstörten mehrere Scheiben und klauten einen Rucksack, dessen Inhalt sie in einem Gebüsch verteilten.