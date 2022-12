Tourismus in der Nische

Schwein gehabt: Arya kann ihren Lebensabend zwischen Heu und Matsch verbringen. Eigentlich sollte sie geschlachtet werden. Das Vegan Resort in Neukalen hat sie aufgenommen.

Tourismus in der Nische: Mit seinem Angebot für bio-veganen Urlaub hat das Vegan Resort in Neukalen eine Marktlücke für sich entdeckt. Selbst bundesweit gibt es wenig Vergleichbares. Was das Projekt für Urlauber bietet, wie gekocht wird und warum die Gewerkschaft hier ein gern gesehener Gast ist.

