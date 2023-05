﻿Veränderte Bedrohungslage in Ostsee: Marine will Flotte mit unbemannten Kampfsystemen erweitern

Rostock. Mehr Schiffe, mehr Drohnen und eine bessere Küstenverteidigung: Das sind die wichtigsten Forderungen der Deutschen Marine in ihrem Konzept „Marine 2035“. Damit sollen die Seestreitkräfte in einem möglichen künftigen Krieg bestehen können.

In das Konzept flossen offenbar auch Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg ein: Die Versenkung des russischen Flaggschiffs „Moskva“ im Schwarzen Meer durch die Ukraine von Land aus, aber auch die Verwüstungen, die von Schiffen abgefeuerte Lenkflugkörper in ukrainischen Städten anrichten, zeigten einmal mehr, wie verlustreich ein Krieg sein kann.

Marinekonzept: Die Masse macht’s

Vor allem die russischen Überschallraketen machen der Marine offenbar Sorgen: „Weil deswegen mit zusätzlichen Ausfällen im Gefecht zu rechnen ist, unterstreicht das den Wert von Quantität – die Masse macht’s“, heißt es in dem Konzept. Sprich: Weil viele Schiffe versenkt zu werden drohen, braucht man mehr davon.

Und weil Soldaten einerseits knapp sind und andererseits nicht geopfert werden sollen, will die Marine verstärkt auf unbemannte Systeme setzen. So sollen 18 nicht näher benannte „Future Combat Surface Systems“ (deutsch: zukünftige Überwasserkampfsysteme) die in Rostock beheimateten Korvetten ergänzen. Bei diesen Systemen soll es sich um 40 bis 60 Meter lange Schiffe handeln, die sowohl bemannt als auch unbemannt eingesetzt werden können.

Mehr künstliche Intelligenz für Drohnen

„In der Luft gibt es bereits eine große Auswahl an unbemannten Systemen“, sagt Sicherheitsexperte Johannes Peters von der Uni Kiel. „Auch im Über- und Unterwasserbereich wurde in den vergangenen Jahren viel geforscht. Aber da ist man noch nicht so weit.“ Das Marinekonzept sieht je sechs fliegende und tauchende Aufklärungsdrohnen vor.

Die derzeit verfügbaren Systeme seien meist ferngesteuert und verfügten noch nicht über künstliche Intelligenz (KI). „Der Trend geht zu mehr KI, damit die Systeme wenigstens teilautonom operieren können“, so Peters. Vor allem einfache Überwachungsaufgaben könnten mit autonomen Systemen viel effizienter erledigt werden, da dafür bis jetzt sehr viel Personal eingesetzt werde.

Schiffe von Land aus versenken

Diese Drohnen ließen sich bei Bedarf auch bewaffnen. Das erhöhe den Abschreckungsfaktor, betont Peters: „Der Gegner müsste nicht nur damit rechnen, entdeckt zu werden, sondern auch fürchten, versenkt zu werden.“ Es sei aber klar, dass der Mensch am Ende die Entscheidung über den Waffeneinsatz treffen müsse, so der Experte.

Um feindliche Schiffe abzuwehren, könnte auch der Waffeneinsatz von Land aus künftig eine größere Rolle spielen, ebenso der Schutz vor amphibischen Landeoperationen, heißt es im Marine-Konzept: „Die Marine muss auch Küstenbereiche schützen können und dort Präsenz zeigen.“ Dafür benötige sie mobile infanteristische beziehungsweise landgestützte Kräfte, um die Küste schützen und von Land nach See wirken zu können.

Seebataillon soll gestärkt werden

Laut Peters könnte dafür das Seebataillon der Marine mit Sitz in Eckernförde verstärkt und mit kleinen, schnellen Booten ausgestattet werden.

Gerade in einem überschaubaren Seegebiet ließen sich Schiffe auch gut von Land aus bekämpfen, etwa mit verlegbaren Seezielflugkörpern. Die dänische Marine etwa kann die Schiffsabwehrrakete „Harpoon“ von Lkw aus starten.

