﻿Kein Bock auf WM? Die besten Veranstaltungen für Katar-Muffel in Rostock

Rostock-Stadtmitte. Am Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar. Doch irgendwie scheint bei diesem Turnier keine rechte Euphorie aufzukommen. Liegt es am Termin? Oder am Austragungsort? Oder an den Umständen der WM-Vergabe? Egal: Die OZ zeigt, was Katar-Muffel an jedem einzelnen Spieltag in Rostock machen können, ohne in die Röhre zu schauen.

20. November 20 Uhr Lichtspieltheater Wundervoll (in der Frieda 23): „Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song“, ein biografischer Film über den Schöpfer des angeblich meist gespielten Hits aller Zeiten.

21. November 10 Uhr Stadtmitte: Der Rostocker Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten. Bis zum 22. Dezember gibt es jeden Tag Leckereien, Fahrgeschäfte, Budenzauber und Veranstaltungen auf der Bühne.

Der Rostocker Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

22. November 19.40 Uhr Theaterkantine des Volkstheaters: Uraufführung „Mats Hummels auf Parship“. Thomas Brussig wagt in seinem Monolog einen Blick in die Niederungen des Amateurfußballs – und eine Liebeserklärung an alle ehrenamtlichen Trainer, die ihr Leben der schönsten Nebensache der Welt widmen.

23. November 19.30 Uhr im Hafenkontor 57 am Stadthafen: „ABC-Tasting, Armagnac, Brandy und Cognac im Test“, Frank Schollenberger und sein Team empfehlen feinste Spirituosen, die sich auch als Weihnachtsgeschenke anbieten. Kostenbeitrag 59 Euro, Anmeldung erforderlich

24. November20 Uhr Stadthalle: Konzert von Ina Müller und Band, wenige Restkarten für 70 Euro verfügbar

Moderatorin und Sängerin Ina Mueller © Quelle: Jazz Archiv/Michael Reimers

25. November 20 Uhr Eishalle Schillingallee: Die Rostock Piranhas spielen in der Oberliga Nord gegen die Füchse Duisburg, Karten kosten 15 Euro.

26. November 10 Uhr Nikolaikirche: Letzte Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt in der Nikolaikirche zu besuchen, der am 24. November beginnt. Rund 40 Kunsthandwerker bieten in der vorweihnachtlich geschmückten Kirche Schmuck, Bilder, Möbel und andere Arbeiten an.

Weihnachtsmarkt in der Nikolaikirche © Quelle: privat

27. November bis 17 Uhr Kunsthalle: Letzte Chance, um die derzeit laufenden Ausstellungen zu sehen: Modefotografien von Ute und Werner Mahler sowie „Über Wasser und Pflanzen“, 20 künstlerische Positionen zur Nachhaltigkeit.

28. November19 Uhr Lichtspieltheater Wundervoll (in der Frieda 23): Film „Jugendradio DT64 – Chronik einer angekündigten Abwicklung“ (D 1992) mit anschließendem Gespräch mit Regisseurin Ulrike Hemberger

29. November 19 Uhr Theater des Friedens: „Rosi – Rostock singt“, Mitsingevent mit Bandbegleitung für jeden, der nicht immer nur allein in der Badewanne singen möchte. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro

„Rostock singt“ im Theater des Friedens © Quelle: Ove Arscholl

30. November 17 Uhr Hochschule für Musik und Theater (Kammermusiksaal): Fagottkonzert am Nachmittag mit Studierenden der Klasse David Petersen und Stephan von Hoff. Eintritt frei

1. Dezember19.30 Uhr Moya Kulturbühne: Der russische Comedian und Autor Wladimir Kaminer hat in seinem Programm „Wie sage ich es meiner Mutter“ bestimmt auch einige Seitenhiebe auf die Fußball-WM auf Lager. Karten ab 24 Euro

Wladimir Kaminer, hier in Lübeck © Quelle: Petra Haase

2. Dezember 18 Uhr Lichtspieltheater Wundervoll (in der Frieda 23): Eröffnung der „Tage des indigenen Films“, Film „Our Silent Struggle“ („Unser stiller Kampf“) über Kampf der Sami in Finnland gegen Diskriminierung

3. Dezember 20 Uhr Kleine Komödie Warnemünde: Premiere von „An Evening With the Rat Pack“ mit Liedern unter anderem von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr., Karten ab 24 Euro

4. Dezember 17 Uhr Nikolaikirche: Die St.-Johannis-Kantorei gibt einen der Adventsklassiker überhaupt zum Besten: das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Karten ab 17 Euro

Die St.-Johannis-Kantorei in ihrem Chorhaus im Barnstorfer Wald © Quelle: Ove Arscholl

5. Dezember 20.30 Uhr Restaurant „Ursprung“ am Alten Markt: Kneipenquiz, Rate-Teams stellen ihr Allgemeinwissen in Bereichen wie Musik, Kunst, Geografie oder Alltag unter Beweis. Eintritt ist frei, Unkostenbeitrag 1 Euro pro Person, Anmeldung ist Voraussetzung.

6. Dezember 20 Uhr Thalia-Universitätsbuchhandlung (Breite Straße): Der Rostocker Arzt Hartmut Gill stellt seine Bücher über und aus Rostock vor. Eintritt 12 Euro

9. Dezember19 Uhr Ospa-Arena: Letztes Heimspiel der Zweitliga-Handballer vom HC Empor in diesem Jahr gegen die Eulen Ludwigshafen

Jonas Ottsen trifft für Empor © Quelle: Sebastian Heger

10. Dezember 14 und 18 Uhr Stadthalle: „Holiday on Ice – A New Day“. Das Eiskunstlaufspektakel feiert in diesem Jahr am 8. Dezember Premiere, aber am Sonnabend macht es sicher auch noch Spaß. Karten ab 43 Euro

13. Dezember 19 Uhr Peter-Weiss-Haus: „3:3 – Literaturkritik und Lesetipps“ mit Martina Bade (Stadtbibliothek), Emily Grunert (Literaturhaus) und Stefan Härtel (Buchblogger, Bookster HRO). Wer noch literarische Geschenktipps braucht, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Eintritt 5 Euro

14. DezemberKunsthalle: Am 11. Dezember werden zwei neue Ausstellungen eröffnet: „Unter blauen Himmeln“ mit Werken der Landschaftsmaler Wolfgang Mattheuer und Markus Matthias Krüger sowie „Nachtwach Berlin – Spaziergänge mit Schildkröte“ mit Fotografien von Ingo van Aaren und Texten von David Wagner – sicher auch drei Tage später noch faszinierend.

Markus Matthias Krüger „Brennender Baum“ (2014) © Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn, Foto: Galerie Schwind, Leipzig

17. Dezember 18 Uhr Volkstheater (Großes Haus): Der Weihnachtsfilm schlechthin, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (CSSR/DDR 1973), wird von der Norddeutschen Philharmonie unter der Leitung von Martin Hannus begleitet. Karten ab 25 Euro

18. Dezember20.30 Uhr Stadthalle: Spiel der Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga gegen Veolia Towers Hamburg. Das Spiel wurde extra nach hinten verlegt, damit man vorher das Fußball-WM-Finale um 16 Uhr sehen kann. Muss man aber nicht. Karten ab 18 Euro

Die Rostock Seawolves, hier gegen Brose Bamberg © Quelle: Gunnar Rosenow

Hinweis:Zum Zeitpunkt der Recherche gab es für alle Veranstaltungen noch Tickets. Das kann sich im Verlauf der WM ändern. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig.