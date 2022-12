﻿Vom Schlagerzirkus bis zur Kunstausstellung: Das ist am Wochenende in Rostock los

Am 21. November 2022 beginnt der Rostocker Weihnachtsmarkt und lockt mit Glühwein, Leckereien und Karussells Besucher aus ganz Deutschland an die Ostsee. Einen Vorgeschmack auf Weihnachts-Leckerbissen gibt es schon heute: Wo Süßigkeiten-Esser Mutzen, Quarkbällchen und Co. kaufen können und was sie kosten.