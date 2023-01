﻿Veranstaltungen in Rostock-Warnemünde: Das ist Samstag los

Zierow an der Ostsee: In Strandnähe entsteht ein Großparkplatz

Die Gemeinde Zierow will am Ostseestrand einen großen Parkplatz entstehen lassen. Dieser soll nicht nur etlichen Fahrzeugen Platz bieten, sondern sich auch in die Landschaft einfügen. So sehen die Pläne im Detail aus – und so viele Parkplätze entstehen.