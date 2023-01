﻿Veranstaltungen in Rostock-Warnemünde: Das ist los am Sonntag

Teure Sonntagsbrötchen: Diese Bäcker in Rostock berechnen an Feiertagen höhere Preise

Vor allem kleinere Familienbetriebe legen Zuschläge, die sie ihrem Personal an Feiertagen zahlen müssen, auf die Preise um. Auch in exklusiven Lagen sind Brot und Kuchen häufig teurer als andernorts. Die OZ gibt einen Überblick, welche Bäcker in Rostock an Sonntagen mehr verlangen als werktags.