﻿Schlager in Rostock: Große Party am Wochenende, Hammer-Konzerte im Juli

Wer Songs von Helene Fischer, Roland Kaiser und Maite Kelly liebt, ist am Samstag (10. Juni) bei der Sommer-Tour vom Schlager Radio richtig. Der Sender bringt Bratwurst, Bier und die besten Schlager mit zum Fest. Ein Vorgeschmack auf die Iga-Park-Konzerte im Sommer 2023. Unser Veranstaltungs-Tipp.

Rostock. Wenn das Schlager Radio mit Hits von Helene Fischer, Roland Kaiser oder Maite Kelly auf Sendung geht, schalten viele Zuhörer ein. Am Wochenende spielt die Musik live in Rostock. Das Schlager Radio ist auf Sommer-Tour und macht Halt in der Hansestadt.