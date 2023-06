﻿Genuss für alle Sinne: Rostocker Altstadt lädt zur Kunstnacht

Rostock. Wer Musik, Malerei, Schmuck und Süßes liebt und alles an einem einzigen Abend genießen möchte, ist am Freitag (2. Juni) in Rostocks Östlicher Altstadt goldrichtig. Das Stadtviertel, bekannt als Kulturquartier, lädt zur 21. Kunstnacht ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fast 40 Kunstorte öffnen kostenlos ihre Türen für Besucher“, sagt Sebastian Bielke vom Verein zur Förderung der Östlichen Altstadt, welcher die Veranstaltung koordiniert. Für das Programm sind die Gastgeber selbst zuständig. Sie verwandeln Läden, Klassenzimmer, Cafés und Privathäuser zu Galerien und Bühnen. Viele Kunstorte sind nur an diesem Abend für die Öffentlichkeit zugänglich.

Lesen Sie auch

Kunstwerke oder kulinarische Leckerbissen, Literatur und Livemusik: Im Karree zwischen Steintor, Petrikirche und Fischerbruch wird Kulturgenuss für alle Sinne und jeden Geschmack geboten. Kinder stellen in der Grundschule am Alten Markt aus, was sie im vergangenen Schuljahr kreiert haben. Etablierte Künstler zeigen in Gewerberäumen und Lokalen wie der Altstadt-Apotheke, der Petite Cantine oder dem Brillengeschäft Waterstraat Illustrationen, Gemälde und Zeichnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Torte und orientalische Gerichte zu günstigen Preisen

Im Törtcheneck werden Gästen Cupcakes und andere süße Leckereien kredenzt, mit orientalischen Gerichten zu günstigen Kunstnachtpreisen lockt das Restaurant Tamarinde. In der Manufaktur Biobalsam ist Seifensieden angesagt, Filz- und Strickmode gibts im Gewölbekeller unter dem Tanzland. Apropos Tanzen: Im Pup Carolina spielt das Duo „Rockoff“ Rock und Oldies, in der Likörfabrik gibt es elektroakustischen Pop von „Camou“ auf die Ohren.

„Diese Vielfalt macht den Charme der Kunstnacht aus“, sagt Jürgen Möller, Vorsitzender des Altstadtvereins. Selbst unterwegs gibt es Unterhaltsames zu entdecken: Straßenmusiker Otto Fürstenberg spielt auf. Wer nicht durch die Gassen schlendern möchte, setzt sich hinters Steuer: Bei den Küstencruisern stehen Hot Rods für Probefahrten bereit.

Freuen sich auf die 21. Kunstnacht in der Östlichen Altstadt: Jürgen Möller, Christian Schumann und Sebastian Bielke (v.l.). © Quelle: Antje Bernstein

Bilder, Schmuck und Deko shoppen in Rostocks Nikolaikirche

Offizieller Auftakt der Kunstnacht ist um 18 Uhr das Posaunenkonzert in der HMT. Ein Altstadtbummel lohnt sich aber schon vorher: In der Nikolaikirche bauen ab Mittag fast 30 Künstler Stände mit ihren Werken auf. Sobald die stehen, können Besucher Unikate kaufen oder auf ihre Shoppingliste setzen, um sie später zu erwerben, sagt Veranstalter Christian Schumann. Denn die Kirche ist nicht nur am Freitag, sondern auch am Wochenende ein Kunstmarkt. Geöffnet ist dieser Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer in der Kunstnacht nichts verpassen möchte, findet online auf www.oestliche-altstadt.de das komplette Programm oder lässt sich von Hinguckern leiten: Wo immer am Freitag ein blauer Schirm mit gelben „Kunstnacht“-Schriftzug hängt, sind Besucher willkommen.

OZ