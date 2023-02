Diese Events dürfen Sie dieses Wochenende auf keinen Fall verpassen

Rostock. Wenn das Wetter sich eher von seiner regnerischen Seite zeigt, trotzen wir dem und bleiben dieses Wochenende eben drinnen. In der Hansestadt stehen mal wieder zwei Tage mit richtig viel Programm ins Haus. Hier die Details, was am Wochenende in der Stadthalle, dem Theater des Friedens und dem Peter-Weiss-Haus ansteht:

Am Samstag um 14 Uhr findet in der Marienkirche ein Rundgang statt indem die Geschichte des gotischen Bauwerks lebhaft erzählt wird. Außerdem wird der Tourguide Rainer Buss mit den Besucher die Astronomische Uhr besichtigen. Für 5 Euro Eintritt können Interessierte dabei sein.

Ein Rundgang durch die Marienkirche ist ein wunderschönes Erlebnis. © Quelle: Lilienthal Dietmar

Um 19 Uhr können Besucher in Jacques Weindepot an einem Besonderen Malerkurs teilnehmen. Die Teilnehmer werden mit Rotwein malen, der sich ähnlich nutzen lässt wie Aquarellfarben. Das Team vor Ort wird allen dabei helfen, ihr eigens so genanntes Vinorell zu erstellen. Am Ende des Abends dürfen die Künstlerinnen und Künstler ihr Werk mit nach Hause nehmen. Natürlich wird auch die Möglichkeit gegeben, den Wein nicht nur als Farbe zu verwenden, sondern ihn auch zu trinken. Dieser außergewöhnliche Malkurs kostet 45 Euro pro Person. Anmeldungen bei Jaques Weindepot unter 0381 1286930.

Jeder, der Lust auf eine Mischung aus Travestie und Parodie hat, ist um 20 Uhr in der Rostocker Stadthalle bei „Täuschungsmanöver“ genau richtig. Denn dort werden Besucher von einigen der besten Künstler der Travestie Szene in eine Welt der Täuschung, Komödie und Parodie versetzt. Hinzu kommt eine Lasershow von Drag Queen und weitere Effekte wie aufwendige Kostüme.

Mithilfe von besonderen Effekten wird eine besondere Atmosphäre erzeugt. © Quelle: Jana Franke

Alle partyfreudigen Singles sind bei der größten Single Party Deutschlands „Fisch sucht Fahrrad“ gut aufgehoben. Um 22 Uhr öffnet das Theater des Friedens für alle Singles seine Türen. Bei verschiedenen Angeboten wird Besuchern die Möglichkeit geboten, neue Leute kennenzulernen. Natürlich kann man auch einfach nur Tanzen. Ab 21 Uhr sind Tickets an der Abendkasse für 12€ erhältlich. Alternativ sind die Tickets auch Online erhältlich.

Sonntag

Der österreichische Songwriter Voodoo Jürgens macht im Rahmen seiner Tour „Wie die Nocht noch jung wor“ am Sonntag das Peter-Weiss-Haus unsicher. Fans wissen, das Markenzeichen des Musikers sind seine schwarzhumorigen Texte und der Wiener Dialekt. Karten gibt es ab 22 Euro.

Am Sonntagabend beziehungsweise in der Nacht zu Montag ist es wieder so weit: Der 57. Super Bowl steht an. Es ist das Endspiel der Saison 2022 im American Football und eines der größten Sportereignisse weltweit. Zwei Teams aus der National Football League (NFL) kämpfen um den prestigeträchtigen Vince Lombardi Trophy. Die Rostocker Football Mannschaft, die Rostock Griffins laden zum public viewing auf einer Großbildleinwand in das Ostseestadion ein. Vor Ort gibt es außerdem amerikanisches Essen und eine Show der Rostock Griffiness. Der Eintritt kostet sieben Euro. Für Vereinsmitglieder mit Mitgliedsausweis ist der Eintritt frei.