Verkäufer schnappen betrunkenen Ladendieb in Rostock

Rostock. Couragierte Verkäufer haben am Montag (18. September) einen Ladendieb in Rostock an der Flucht gehindert und gleich mehrere Diebstähle aufgedeckt. Der Polizei zufolge wies der Mann zudem einen Atemalkoholwert von knapp 2,6 Promille auf.

Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen eine Hose aus einem Klamottengeschäft in der Innenstadt gestohlen haben. Als die Mitarbeiter ihn ansprachen und nach der Hose fragten, reagierte der Mann aggressiv und schubste das Verkaufspersonal. Der 34-jährige Ladendieb wurde bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung des polizeibekannten Mannes konnten weitere, zuvor entwendete, Bekleidungsgegenstände anderer Geschäfte gefunden und sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

