﻿Verkaufsoffene Sonntage in Rostocks Geschäften und dem KTC: Das sind die Termine 2023

Rostocks Läden sind auch am Wochenende eine beliebte Shopping-Adresse. Ob Kleidung, Schuhe oder Lebensmittel – viele Geschäfte in der Einkaufsmeile Kröpi, das Kaufhaus Galeria und das Einkaufszentrum Kröpeliner-Tor-Center sind auch an bestimmten Sonntagen geöffnet.

Rostock. Wer an einem Sonntag in diesem Jahr durch die Geschäfte in der Rostocker Innenstadt bummeln möchte, muss sich noch etwas gedulden. Denn in den ersten Monaten des Jahres 2023 wird noch die „Sonntagsruhe“ durchgezogen.

Turbulent wird es in der Innenstadt erst zum Anfang des Frühlings, denn am 2. April eröffnet Rostock die Sonntagsshopping-Saison. Dieser Termin ist der einzige im ersten Halbjahr. Weitere verkaufsoffene Sonntage folgen laut Citykreis Rostock erst im Herbst.

Sonntagsshopping in Rostock ab 13 Uhr

Auch am 1. Oktober, am 5. November und am 3. Dezember haben demnach die Geschäfte in der Kröpeliner Straße sowie das Einkaufszentrum KTC geöffnet. Einkaufen können Kunden an diesen Tagen in der Regel von 13 bis 18 Uhr.

Andere Städte haben zu Jahresbeginn schon vorgelegt: So gab es in Greifswald bereits am 8. Januar den ersten Verkaufssonntag – unter dem Label „After-Christmas-Shopping“. Weitere Termine für Greifswald: 7. Mai, 8. Oktober und der 3. Dezember.

Und auch vor den Toren Rostock konnten Kunden schon an einem Sonntag zuschlagen: Im Hanse-Center Bentwisch fand am 15. Januar das „Neujahrs-Shopping“ statt.