﻿Verkaufsoffene Sonntage und Flohmärkte: Das erwartet Shoppingfans im Oktober in Rostock

An verkaufsoffenen Sonntagen ist die Rostocker Einkaufsmeile Kröpeliner Straße traditionell so voll wie sonst an Werktagen.

Rostock. Auch wenn das Geld angesichts Inflation und steigender Energiekosten knapper wird, schlummert die Lust auf einen ausgedehnten Einkaufsbummel dennoch bei vielen Menschen irgendwo im Inneren. Trotz aller Entbehrungen, mit denen auch Rostocker dieser Tage konfrontiert werden, sollen sie dennoch den Spaß am Shoppen behalten – oder wiederfinden, zum Beispiel bei den anstehenden verkaufsoffenen Sonntagen im Oktober.

Der ist in diesem Jahr lang und bietet mit fünf vollen Wochenenden gleich zweimal die Chance, in der Innenstadt einzukaufen, wenn die Geschäfte normalerweise geschlossen wären. Am Sonntag, 2. Oktober, sowie am Sonntag, 30. Oktober, öffnen die Läden in der Einkaufsmeile Kröpeliner Straße nach Angaben des Citykreises außer der Reihe ihre Türen. Auch die Geschäfte im Kröpeliner-Tor-Center (KTC) werden an diesen Tagen von 13 bis 18 Uhr für Kunden zugänglich sein, ebenso wie die im Rostocker Hof am Universitätsplatz.

Zweiter verkaufsoffener Sonntag in Rostock unter Vorbehalt

In Stein gemeißelt sei der zweite Termin jedoch nicht, sagte Citymanager Peter Magdanz am Freitag. „Wir müssen aufmerksam beobachten, wie das Geschäft am 2. Oktober läuft und dann entscheiden.“ Waren es im vergangenen Jahr noch die Corona-Auflagen, die den Händlern zu schaffen machten, hätten diese nun wie jeder andere mit der Inflation und den stark gestiegenen Energiepreisen zu tun. „Wenn man es genau nimmt, ist die Lage derzeit noch schlimmer als im letzten Jahr“, so Magdanz.

Peter Magdanz vertritt als Citymanager die Interessen der Einzelhändler in der Rostocker Innenstadt. © Quelle: Ove Arscholl

Zwar stünden die Einzelhändler dem nächsten verkaufsoffenen Sonntag mit einer „optimistischen Grundhaltung“ gegenüber. „Am Ende zählt aber, was in die Kassen kommt“, sagte Rostocks Citymanager. Denn allein davon, dass die Menschen zum Bummeln in die Innenstadt gingen, ohne etwas zu kaufen, könne niemand überleben. Besonders hoch seien die Umsätze an den Sonderöffnungstagen laut Magdanz traditionell nie gewesen, die Aktionen aber ein Aushängeschild und Werbung für künftige Shoppingtouren an normalen Werktagen.

Walking Acts und Livemusik am 2. Oktober im Rostocker Hof

Auf den Geschmack kommen sollen Rostocker und Besucher also zunächst am 2. Oktober. Um das Einkaufserlebnis am Sonntag zu etwas Besonderem zu machen, werden Varieté- und Straßenkünstler ein Programm darbieten, welches Arne Lifson und Kaspar Gross von der Agentur „Küstenkunst“ auf die Beine gestellt haben. Sie zeigten sich bereits im Sommer verantwortlich für artistische und kabarettistische Beiträge in der Fußgängerzone.

Als „Chaos Varieté“ sorgten Arne Lifson (l.) und Kaspar Gross bereits im Sommer für Unterhaltung in der Rostocker Fußgängerzone. © Quelle: Ove Arscholl

Besucher des Rostocker Hofs können sich am 2. Oktober auf Tänzerin Gina Sibila freuen, die nahezu schwerelos durch den Raum gleitet. Künstlerin Ayrami Quintero wird als Walkact „Rote Rose“ Blumen verschenken und Musik von der Band „Marching Saints“ erklingen. „Die Varieté- und Straßenkünstler haben den gesamten Sommer über zur Belebung der Rostocker City beigetragen und zahlreiche Menschen erfreut. Kunst und Kultur benötigen Räume und diese möchten wir auch in der kalten Jahreszeit ermöglichen“, so Heiner Ganz, Centermanager des Rostocker Hofs.

Flohmarkt zum Tag der Deutschen Einheit bei Ikea in Schutow

Das verlängerte Wochenende zu Beginn des Monats bietet gleichzeitig auch Flohmarkt-Liebhabern die Möglichkeit, ausgiebig zu stöbern und zu feilschen. Gleich zwei Tage lang stellen Händler am Sonntag, 2. Oktober, und am Montag, 3. Oktober, ihre Stände auf dem Gelände des schwedischen Möbelhauses Ikea in Rostock-Schutow auf.

Von jeweils 10 bis 16 Uhr können Besucher sich durch die Dachbodenschätze und Antiquitäten wühlen, bis sie das Richtige fürs heimische Wohnzimmer oder die eigene Sammlung gefunden haben. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann sich ab 6 Uhr vor Ort zur Standvergabe melden, wie der Veranstalter Flohmaxx mitteilte.

Das gleiche Prozedere erwartet Trödelfans am Sonntag, 16. Oktober, auf dem Gelände des Globus-Einkaufsmarkts in Roggentin. Dort bieten Händler dann ebenfalls von 10 bis 16 Uhr ihre kostbaren Schätze aus vergangenen Zeiten und Raritäten an. Wer an dem besagten Wochenende keine Zeit hat oder so viel Gefallen an den Schnäppchen findet, kann am Sonntag, 23. Oktober, sein Glück noch einmal beim Trödelmarkt auf dem Gelände des Hanse Center in Bentwisch versuchen. Dort werden die Stände von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Nachtflohmarkt und Ladyfashion: Viele Angebote in Hansemesse

Neben den traditionellen Flohmärkten gibt es im Oktober in Rostock auch einige thematische Spezialmärkte, die Besucher anziehen sollen. So findet am Sonnabend, 8. Oktober, ein Nachtflohmarkt in der Hansemesse in Schmarl statt – laut Angaben der Veranstalter der einzige Hallenflohmarkt in ganz Mecklenburg-Vorpommern, der auch zu später Stunde geöffnet ist. Von 15 bis 23 Uhr können Besucher sich durch die Auswahl aus Kunst, Kult und Kitsch wühlen. Der Eintritt kostet 3 Euro, wer selbst einen Stand aufbauen und etwas verkaufen möchte, muss sich vorab online anmelden.

Die Flohmärkte in der Rostocker Hansemesse locken traditionell tausende Besucher an. © Quelle: Ove Arscholl

Schon am darauffolgenden Sonntag, 9. Oktober, schließen sich zwei thematische Spezialmärkte in der Hansemesse an: Alles, was Kinder brauchen, gibt es auf dem „Hosenscheißer-Flohmarkt“, Taschen, Blusen, Accessoires und mehr nur für Frauen bieten die Händler beim „Ladyfashion-Flohmarkt“ an. Beide finden parallel von 11 bis 16 Uhr statt.

Designmarkt Ponyhof am 23. Oktober im Dock Inn Warnemünde

Ein weiterer Termin, den sich Liebhaber schöner Dekoration und individueller Kleidung für den kommenden Monat im Kalender markieren können, ist Sonntag, der 23. Oktober. Dann bieten rund 40 Kreative beim „Designmarkt Ponyhof“ ihre Waren im Dock Inn Hostel in Warnemünde an. „Volle Kunst voraus“ ist von 12 bis 18 Uhr das Motto, wie Veranstalterin Charlotte Berger auf Instagram ankündigt.

Der „Designmarkt Ponyhof“ gilt seit mehr als zehn Jahren als beliebter Anlaufpunkt für Fans kreativer teils maritimer Kunst und Textilien. Mehrfach im Jahr bieten verschiedene Händler und Hersteller, die zu großen Teilen aus der Region stammen, ihre Waren auf den Märkten in und um Rostock an. Über mangelnde Besucherzahlen konnte die Veranstalterin bisher nicht klagen.