﻿Zwischen Winterkleidung und Weihnachtsgeschenken: So lief der verkaufsoffene Sonntag in Rostock

Das Wetter war schön, der Weihnachtsmarkt einladend, die Geschäfte ebenso: Der verkaufsoffene Sonntag hat zahlreiche Rostocker und Touristen in die Innenstadt gelockt. Wie das Sonntagsshopping lief, was die Rostocker kauften und was die Händler sagten.

Rostock. Socken, Stofftiere, Deko-Artikel, Jacken, Kerzen und sogar neue Eheringe: Die Einkaufstüten von Familie Löper aus Sachsen-Anhalt sind prall gefüllt.

Die Tagestouristen nutzen den vierten und letzten verkaufsoffenen Sonntag in Rostock, um ausgiebig zu shoppen. „Ich komme ursprünglich aus Rostock und bei uns ist das schon Tradition, dass wir einmal im Jahr zum Sonntagshopping herkommen“, erklärt Anja Löper. „Geschenke haben wir schon viele gekauft – heute haben wir auch für uns geshoppt.“

Pause auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt

Jetzt stärken sie und Ehemann Marco sowie Sohn Brian sich auf dem Weihnachtsmarkt – vielen geht es ähnlich. Die Sachsen-Anhalter müssen sich durch große Menschenmassen drängen. Nach der Pause dann geht das Shopping weiter. „Ich möchte auf jeden Fall noch einen Rollkragenpullover kaufen“, sagt die Besucherin. Ihr Mann ergänzt lachend: „Wir Männer wollen unbedingt noch zu Saturn.“

Auch Rostocks Citymanager Peter Magdanz zieht nachmittags ein erstes Zwischenfazit: „Die Stadt ist voll, ich habe einige Beutel und Tüten gesehen – die Leute sind in Kauflaune“, sagt er. Dabei spiele den Händlern auch die Kombination aus schönem Wetter und attraktivem Weihnachtsmarkt in die Karten. „So kommt man auch in Kauflaune“, sagt er. „Der verkaufsoffene Sonntag gibt nochmal einen Schub ins Weihnachtsgeschäft.“

„Verkaufsoffener Sonntag muss etwas Besonderes bleiben“

Auch wenn an einem Sonntag nicht immer „die dicksten Bons“ geschrieben werden – für die Händler sei es auch wichtig, sich zu präsentieren. „Der heutige Tag ist ein gutes Schaufenster“, sagt Magdanz. „Wenn die Leute dann am Montag oder Dienstag noch mal wiederkommen, ist das ja auch schön.“

Die Erfahrung zeige aber, dass sich auch die offenen Sonntage lohnen. „Wichtig ist, dass das etwas Besonderes bleibt. Wir machen das ja nur viermal im Jahr – wenn wir jeden Sonntag öffnen würden, wäre das noch mal etwas anderes.“

Sonntags haben viele Rostocker Zeit

Andreas Esch und Karola Michaut würden sich hingegen wünschen, wenn sie öfter mal am Sonntag shoppen gehen könnten. „Wenn man sechs Tage die Woche arbeitet, hat man gar keine Zeit, einzukaufen“, erklärt Esch. Michaut stimmt zu. Sie würde sich einen verkaufsoffenen Sonntag einmal im Monat wünschen.

An diesem Sonntag hat sie sich eine neue Winterjacke gekauft. „Das hatte ich auch vor – und jetzt schaue ich mal, was es noch so gibt“, sagt sie. Esch hat sich auch inspirieren lassen und sich ebenfalls eine Winterjacke gekauft, die er auch direkt anzieht. „Das war eigentlich nicht geplant“, sagt er lachend.

Andreas Esch und Karola Michaut haben Jacken geshoppt. © Quelle: Katharina Ahlers

Auch Lydia Schmidt war spontan einkaufen. „Ich habe gar nicht mitbekommen, dass verkaufsoffener Sonntag ist“, sagt sie. „Ich war mit einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt und habe mir dann schnell eine Keksdose gekauft – für die ersten Adventsplätzchen.“

Händler zufrieden

Laut Sandra Girbig vom Concept Store „dito“ in der Kröpeliner Straße ist es in den Läden ruhiger als in vielen Jahren zuvor. „Die Stadt ist zwar sehr voll – die Menschen aber doch zurückhaltender“, sagt sie. Und betont im Blick auf die aktuellen Krisenzeiten: „Die Menschen kaufen bewusster ein, überlegen mehr. Aber das ist ja auch gut.“

Im Großen und Ganzen ist sie aber zufrieden. „Solche verkaufsoffenen Sonntage lohnen sich immer.“