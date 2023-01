Verkehrsunfall bei Güstrow: 20-Jähriger gerät in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Am Samstag soll das LNG-Terminal im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Lubmin in Betrieb genommen werden. Anwohner in umliegenden Gemeinden sind weiter vom Krach genervt, wie das OZ-Video zeigt. Das zuständige Ministerium will nun die Schallemissionen messen lassen.