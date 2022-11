﻿Verkraftet Warnemünde noch mehr Tourismus? Das sagen die Bewohner

Jedes Jahr strömen Touristen in das einstig ruhige Fischerdorf Warnemünde. Vor allem in der Hauptsaison und an den Wochenenden sind die freien Flächen rar. Doch nimmt der Tourismus im Ostseebad überhand? Oder könnte es ruhig noch mehr werden mit Hotels, Kreuzfahrt und Co.? Ein Großteil der Bewohner des Ostseebades hat eine klare Meinung dazu.

Regine Schleusner (74) wohnt mit ihrem Mann Ralf (84) seit 18 Jahren im Ostseebad. Sie ist der Meinung, dass der momentane Tourismus in Warnemünde ausreicht.

Warnemünde. Wieder einmal neigt sich in Warnemünde eine Tourismus-Saison dem Ende zu. Gerade in der diesjährigen Hauptsaison fluteten wieder viele Urlauber die Straßen des einstigen Fischerdorfes. Alleine die Kreuzfahrtdampfer spülten insgesamt 294 000 Urlauber an. Doch darf es ruhig noch mehr werden? Oder nimmt der Tourismus jetzt schon überhand? Das sagen die Bewohner des Ostseebades.

„Nein, auf keinen Fall!“ antwortet Regine Schleusner auf die Frage, ob der Tourismussektor ruhig noch anwachsen dürfte im Ostseebad. Sie wohnt mit ihrem Mann Ralf seit 18 Jahren in Warnemünde und konnte die Entwicklung stets beobachten. Ihr werde es langsam aber sicher zu viel: „Wir gehen jeden Tag raus. Am Wochenende, besonders in der Saison, müssen wir schon ausweichen.“ Das sei jetzt schon schwierig. „Es ist kein gutes Gefühl mehr in Warnemünde“, sagt Schleusner. Sie hoffe, dass nicht noch mehr Hotels und Ferienwohnungen gebaut werden.

„Warnemünde war schon immer sehr voll“, sagt Ann Kruth, die ein Modeatelier in Warnemünde betreibt. Auch ohne Kreuzfahrten. „Das muss nicht noch mehr werden.“ Laut Kruth vertrage Warnemünde auch einfach nicht mehr. „Es fehlt einfach der Platz. Es gibt ja jetzt schon eine Parkplatzproblematik – für Einheimische und Touristen.“

Warnemünderin über den Tourismus: „Ich finde, es reicht.“

Auch Iris Kulakowski sieht eine Grenze erreicht. „Ich finde es reicht. Es ist eben auch ein kleiner Fischerort. Doch dieser Charme geht nach und nach verloren.“ Besonders in der Hauptsaison, wenn die Kreuzfahrtschiffe kämen. „Dann ist das schon extrem voll.“ Generell habe sie jedoch nichts gegen andere Gesichter im Ort. Es dürfe nur nicht überhand nehmen. Doch das tue es derzeit. Das sehe die Ärztin auch an den Mengen von Müll, den sie als Teil einer privaten Initiative selbst mit aufsammele.

Gerald Braun stören vor allem die ökologischen Faktoren der Kreuzfahrtschiffe. Die Abgase seien problematisch. Vor allem auch der Einsatz von Erdöl in den Schiffen sei nicht mehr zeitgemäß. Dazu werde es durch die vielen Urlauber extrem eng: „Ich fand das schon immer ganz schlimm, wenn der Kreuzfahrt-Tourismus zu viel wurde. Das bezeichnet man auch als ‚Overtourism‘, was hier passiert“, sagt Braun. Er würde sich wünschen, dass die Anzahl der Schiffe, die das Ostseebad täglich anlaufen, gesenkt werde. „Ein Schiff pro Tag in der Saison. Das reicht völlig aus.“

Gerald Braun wünscht sich mehr Fokus auf Nachhaltigkeit, vor allem bei den Kreuzfahrtschiffen © Quelle: Martin Börner

Edeltraud Bergmann ist Warnemünderin und besonders eine Sache am Tourismus im Ort fällt ihr zunehmend negativ auf: „Die Abgase sind ein Problem, vor allem wenn die Schiffe hier länger parken.“ Das rieche extrem. „Das ist schon eine Form von Geruchsbelästigung“, sagt die Bewohnerin des Ostseebades.

Die großen Dampfer mit den vielen Menschen seien für Karl-Heinz Lehmann weniger das Problem. Er ist seit vielen Jahren Gastronom und kennt eine andere Problematik: „Es sind in diesem Jahr wieder Massen an Urlaubern gekommen. Doch viele davon lassen kaum Geld da“, sagt Lehmann.

Karl-Heinz Lehmann (74) ist Gastronom und wohnt in Warnemünde. © Quelle: Martin Börner

Restaurants würden ein Viertel weniger Umsatz machen. „Gerade viele Kreuzfahrttouristen reisen von Warnemünde aus gleich weiter nach Berlin. Wenn sie dann wiederkommen, dann gehen sie zurück auf das Schiff und essen dort, weil es günstiger ist.“ Generell stören ihn nach eigenen Angaben die Menschenmassen weniger. „Besser wäre es aber, wenn sie auch die Wirtschaft hier mehr unterstützen würden.“ Doch auch er wisse, dass die Urlauber in der Krisenzeit ihr Geld mehr zusammenhalten. „Diese Entwicklung wird auch noch an Dramatik zunehmen“, ist sich Lehmann sicher.

Können sich dann langfristig nur noch Gutbetuchte aus anderen Bundesländern oder dem Ausland einen Urlaub in Warnemünde leisten? Zumindest an der Wohnsituation lässt sich das laut Makler Hans-Joachim Hohlweg schon ablesen. „Die Preise steigen immer weiter und gleichzeitig werden die Chancen für Rostocker immer schlechter, hier eine Wohnung zu finden.“ Käufer aus dem Westen oder dem Ausland würden übertrieben hohe Preise bezahlen.

Hans-Joachim Hohlweg kann sowohl der Haupt- als auch der Nebensaison etwas abgewinnen. © Quelle: Martin Börner

Warnemünde: „Jetzt muss ich keinen Tisch mehr reservieren.“

„Denen ist es doch egal, ob die Wohnung zwölf Monate leer steht.“ Das sorge auch dafür, dass in der Nebensaison hier an vielen Ecken wenig los sei. Ihn persönlich störe das nicht. „Ich freue mich auf die Nebensaison, dann muss ich endlich keinen Tisch mehr im Restaurant reservieren.“ Gleichzeitig schätze er die Gespräche mit den Besuchern in der Hauptsaison. Doch verträgt der Ort noch mehr Tourismus? „Aus Sicht der Gastronomen und Hoteliers sicherlich“, sagt Hohlweg.

Doris Rausch (75) freut sich über die vielen Touristen in Warnemünde. © Quelle: Martin Börner

Auch aus Sicht von Doris Rausch verträgt der Ort den Tourismus gut. „Die Bewohner freuen sich doch, wenn hier was los ist. Ich finde es jedenfalls toll.“ Rausch hatte früher auch einen Laden in Warnemünde. „Es sind früher sehr viele Berliner hier gewesen. Ich hatte immer sehr nette Gespräche und die haben sich auch immer sehr gefreut, hier sein zu dürfen“, sagt die 75- Jährige. Sie fühle sich privat überhaupt nicht eingeengt, obwohl sie den Andrang schon mitbekomme: „Erst kürzlich habe ich mir während des Spaziergangs gedacht: Wo kommen denn die ganzen Leute her?“