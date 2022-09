﻿Verliebt in Warnemünde: Mit diesen Orten verbinden Paare ihre romantischsten Erinnerungen

Stefan Tretropp (39) und Anja Tretropp (34) aus Rostock sitzen in einer Düne in Warnemünde (v.l.).

Für den einen ist es das maritime Flair, für die anderen der allsommerliche Trubel: Warnemünde hat es mit seinem Charme in die Herzen vieler Menschen geschafft. Die schlagen bei Romantikern im Ostseebad ohnehin höher. Wo Paare am liebsten ihre Zweisamkeit genießen und was sie dabei schon erlebt haben.

