﻿Debatte um neuen Standort für Güstrower Rettungshubschrauber: „Eine Verlegung hätte landesweite Folgen“

Das Schweriner Sozialministerium will den Rettungshubschrauber offenbar von Güstrow nach Nordwestmecklenburg verlegen. Damit dürfte sich laut Experten aber ein Loch in der Notfall-Versorgung im Landkreis Rostock und sogar bis Vorpommern auftun.

Güstrow/Schwerin. Mehr als 1100 Einsätze ist „Christoph 34“ im vergangenen Jahr geflogen. Der markante orange Rettungshubschrauber, der am KMG Klinikum in Güstrow stationiert ist, ist aber nicht nur im Kreis Rostock unterwegs. Zu mehr als 100 Einsätzen im Jahr wird er auch nach Vorpommern-Rügen geschickt. Gerade in den Sommermonaten geht es für den Güstrower Heli auch zu Einsätzen auf den Inseln Rügen und Usedom oder auf den Darß. Dies dürfte künftig schwieriger werden. Denn das Schweriner Sozialministerium will den Rettungshubschrauber weiter nach Westen verlegen. Dabei galt „Christoph 34“ bisher – immerhin ist er seit 30 Jahren in Güstrow stationiert – vor allem wegen seiner zentralen Lage im Land als vielseitig einsetzbar.

Kritik an den Verlegungsplänen des Ministeriums kommt unter anderem vom KMG Klinikum. Dort bestätigt man, das Klinikum sei vom Landkreis Rostock als Träger des Rettungsdienstes über die Diskussion im Gesundheitsministerium informiert. „Ein Wegfall des Standortes Güstrow hätte sehr nachteilige Auswirkungen auf den gesamten Rettungsdienst im Landkreis Rostock und die Versorgung in der Fläche. Wo die Hilfsfristerfüllung und der Erreichungsgrad im Landkreis dann noch möglich ist, kann nur ein Gutachten beurteilen“, teilt KMG-Sprecher Sascha Nenninger mit. Bisher liege aber dem KMG kein Gutachten zur Luftrettungsplanung im Bundesland vor, das den Standort Güstrow in Frage stellen könnte. „Das KMG geht davon aus, dass eine Standortverlegung die rettungsdienstliche Versorgung und die Versorgungsqualität massiv beeinträchtigen würde“, sagt er weiter.