Verkehrschaos bleibt aus

Am Samstag sorgte ein vermeintlicher Bombenfund in Rostock-Bramow für Sperrungen. Der Munitionsbergungsdienst gab später Entwarnung.

Der vermeintliche Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg an der S-Bahn-Strecke in Rostock-Bramow hat wenige Stunden vor dem Hansa-Heimspiel zu mehreren Straßensperrungen in Rostock gesorgt. Weitere Maßnahmen waren nicht ausgeschlossen.

