Verkehrschaos bleibt aus

Vermeintlicher Bombenfund in Rostock: Polizei sperrt mehrere Straßen

Der vermeintliche Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg an der S-Bahn-Strecke in Rostock-Bramow hat wenige Stunden vor dem Hansa-Heimspiel zu mehreren Straßensperrungen in Rostock gesorgt. Weitere Maßnahmen waren nicht ausgeschlossen.