Lagerhallen in Flammen

Großfeuer in Hamburg führt zu Zugausfällen in MV – Strecken wieder freigegeben

In Hamburg brannten am frühen Sonntagmorgen zwei große Lagerhallen. Die Innenstadt der Elbmetropole war verdunkelt, die Stadt warnte Anwohner vor einer „extremen Gefahr“. Durch die Löscharbeiten in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen musste die Bahn eine Strecke sperren – mit Auswirkungen auf den Fernverkehr nach MV.