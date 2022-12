87-jähriger Mann aus Rostock wieder aufgetaucht

Silvester in Rostock: So stehen die Chancen für ein Hotelzimmer in Warnemünde und Markgrafenheide

Das Jahr in Rostocks Seebädern ausklingen lassen – das wollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Urlauber. Viele von ihnen haben bereits im Januar ihr Hotelzimmer gebucht, wie Hoteliers berichten. Was den Silvesterurlaub in Warnemünde und Umgebung ausmacht und wo Kurzentschlossene noch die Chance auf ein freies Zimmer haben.