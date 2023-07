﻿Darum ist das Traditions-Restaurant „Philoxenia“ in Warnemünde dicht

Warnemünde. Es war eine gastronomische Tradition in Warnemünde: Das griechische Restaurant „Philoxenia“ von Athanasios Plexidas (62) bewirtet seit 1992 Gäste. 150 Sitzplätze bietet das Restaurant mit Terrasse in der Parkstraße. Plexidas beschäftigte in seinem Familienbetrieb bis zu 30 Mitarbeiter. Das Restaurant war bekannt für seine freundlichen Kellner, den schnellen Service, das gute Essen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir hätten 100 Arbeitsplätze erhalten“

Vorbei. Der Pachtvertrag von Athanasios Plexidas wurde nicht verlängert. Er sagt: „Ich hätte gern bis 2026 weitergemacht und wäre dann in Rente gegangen.“ Der Gastronom wollte nicht nur sein Restaurant weiter betreiben, sondern auch das Hotel im vorderen Teil, das 2021 geschlossen werden musste. „Wir hätten hier 100 Arbeitsplätze erhalten, Pacht und Steuern gezahlt und viel für die touristische Vielfalt im Ostseebad Warnemünde getan.“

KOE-Chefin Sigrid Hecht sagt: „Fest steht, dass hier keine Flüchtlinge untergebracht werden. Wir befinden uns in Gesprächen mit Mietinteressenten.“ © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber das habe die KOE als Eigentümer der Immobilie nicht gewollt. Pacht und Nebenkosten wären bei einer Verlängerung seines Vertrages explodiert – ums Vierfache. Plexidas glaubt, er sei nicht mehr gewollt gewesen von der Stadt.

Offenbar ist das beliebte Traditionshaus Bauernopfer in einem juristischen Streit zwischen Stadt und dem ehemaligen Pächter aus Gelsenkirchen. Hintergrund: Nach der Wende hatte die World Trade Center Ruhrgebiet GmbH, eine Tochter der Stadt Gelsenkirchen, die Immobilie für einen Spottpreis gepachtet. Für 30 Jahre. Zuletzt war das Gebäude in den Händen der Gelsen-Log GmbH, die dem „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) nur 70 000 Euro Pacht pro Jahr überwies, aber durch die Vermietung der Räume an das „Philoxenia“, das Best Western Hanse Hotel und die Privatschule Ecolea pro Jahr 3,8 Millionen Euro einnahm. Für die klamme Stadt im Ruhrgebiet ein warmer Geldregen, für Rostock ein Ärgernis seit Jahrzehnten.

30 Jahre lang hat Athanasios Plexidas (62) das griechische Restaurant „Philoxenia“ in Warnemünde betrieben und nach eigener Aussage rund 800 000 Euro investiert. Jetzt ist sein Restaurant dicht. © Quelle: Martin Börner

2012 klagte die Stadt gegen den Vertrag. Vergeblich: 2016 wurde die Klage vor dem Bundesgerichtshof abgewiesen. 2021 wurde das Best Western Hanse Hotel geschlossen, da der Vertrag nicht verlängert wurde. 65 Mitarbeiter verloren ihren Job. Die Räume werden jetzt als Unterkunft für 450 ukrainische Flüchtlinge genutzt. Ein Jahr später wurde das „Philoxenia“ dichtgemacht, weitere 20 Arbeitsplätze futsch. Athanasios Plexidas fragt sich: „Wie kann das sein? Ein gut gehendes Hotel in bester Lage – dicht. Eine Gaststätte, die gut läuft – dicht. Die KOE macht einfach zwei Unternehmen platt, anstatt 100 Arbeitsplätze zu erhalten und die gastronomischen Kapazitäten in Warnemünde zu fördern. Das Hotel, die Ecolea und wir vom ,Philoxenia’ wollten dort kooperien und die Arbeitsplätze sichern. Das hat KOE-Chefin Sigrid Hecht abgelehnt.“

Was Plexidas besonders enttäuscht: Er hat seit 1992 rund 800 000 Euro in das Restaurant investiert, die Nordseite beräumt, die Terrasse neu gebaut, Kamin, Tresen, Büfett, Fenster – alles neu. „Das muss ich jetzt alles auf eigene Kosten ausbauen und die Räume, die damals runtergekommen waren, besenrein übergeben. Kosten: 20 000 Euro. Aber die Terrasse, die sie wohl gebrauchen können, will die KOE behalten – ohne was zu zahlen“, sagt der Gastronom.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch andere Gastronomen im Ostseebad sind verwirrt. Eine Restaurant-Inhaberin, die nicht genannt werden möchte, sagt: „Wir haben im Seebad sinkende Kapazitäten in der Gastronomie und dann wird ein Haus, das so gut geht, einfach geschlossen. Verstehe ich nicht. Das ist das falsche Signal.“

„So geht man nicht mit erfolgreichen Pächtern um“

Bei der KOE heißt es auf OZ-Nachfrage: „Die Immobilie mit Hotel- und Gastronomiebereich befindet sich seit Februar 2022 im Besitz des Eigenbetriebs KOE Rostock. Während das Hotel seit April 2022 als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird, haben wir den Mietvertrag mit dem Restaurant ,Philoxenia’ vom damaligen Generalmieter übernommen. Dieser Vertrag ist am 31. Oktober 2022 ausgelaufen. Gespräche über eine Fortführung verliefen erfolglos.“ Zu Zahlen äußere sich die KOE nicht.

Über die künftige Nutzung des Restaurantbereichs sei noch nicht abschließend entschieden worden. „Fest steht, dass hier keine Flüchtlinge untergebracht werden. Wir befinden uns in Gesprächen mit Mietinteressenten“, teilt Hecht mit. Das zweifelt Plexidas an. Fünf Gastronomen aus der Region, darunter seine 30-jährige Nichte, die in Rostock ein gut gehendes Haus betriebt, habe er als Nachmieter angeboten. „Alle abgelehnt“, so Plexidas. Sein trauriges Fazit: „So geht man nicht mit Pächtern um, die ein Objekt 30 Jahre erfolgreich bewirtschaften und vor Ort investieren. Das ist echt traurig!“

OZ