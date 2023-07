﻿Verwirrung um ausverkauftes Roland Kaiser-Konzert in Rostock: Darum gab es doch noch Tickets an der Abendkasse

Rostock. Mehrere Tausend Fans schwärmen Sonntagfrüh noch vom Auftritt von Roland Kaiser im Iga-Park. Zweieinhalb Stunden lang sang der 71-Jährige seine größten Hits und begeisterte die Massen. Doch am Tag danach gibt es auch Frust. Viele Menschen wären gern zum Konzert gegangen, doch die Veranstalter meldeten, dass alle Tickets weg wären und es auch keine Abendkasse geben würde. So berichtete es auch die OZ.

Ein Rostocker meldete sich am Sonntag und zeigte sich verwundert über den Bericht. Denn er hat Samstag gegen 17 Uhr noch ganz kurzfristig Karten im Internet kaufen können. „An der Abendkasse gab es auch noch Tickets für 70 Euro.“

Reservierte Tickets für Roland Kaiser in Rostock kurzfristig freigegeben

Die OSTSEE-ZEITUNG hat beim Veranstalter Semmel Concerts nachgefragt, wie es dazu kommen konnte. „Die Veranstaltung war ausverkauft, das ist korrekt“, so Sprecher Oliver Voetz. Dennoch komme es „mitunter vor, dass kurzfristig reservierte Optionen freigegeben werden“. Zum Beispiel, „wenn bauliche Sperren auf dem Gelände verändert werden“. Oder wenn reservierte Tickets, zum Beispiel für die Gästeliste, nicht mehr benötigt werden. „Daher gab es gestern auch noch eine Handvoll Tickets an der Abendkasse“, so Oliver Voetz mit Blick auf das Kaiser-Konzert am Sonnabend.

Wer sehr spontan war, konnte dadurch also vielleicht doch noch auf das Gelände, obwohl die Veranstaltung offiziell längst als ausverkauft galt.

2024 wieder Konzert mit Roland Kaiser in Rostock geplant

Roland Kaiser hat nach der Show in Rostock eine kleine Tourpause. Das nächste Konzert ist am 20. Juli in Rosenheim, danach folgen bis September unter anderem Shows in Erfurt, zweimal Berlin und Bremerhaven. Viele der Konzerte sind bereits ausverkauft, natürlich auch die „Kaisermania“ im August am Dresdner Elbufer und der Auftritt auf dem Magdeburger Domplatz. Für Neu-Ulm und Coburg waren am Sonntag (9. Juli) aber beispielsweise noch Tickets online verfügbar.

Kommendes Jahr will Roland Kaiser auch wieder in Rostock auftreten. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.

