Mit Kanus verhinderte eine Protest-Gruppe am Wochenende eine Zeit lang das Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffes in Warnemünde. Passanten kritisierten die Aktion lautstark. Auch viele OZ-Leser haben wenig Verständnis. Andere wiederum meinen, dass Kreuzfahrten nicht mehr zeitgemäß seien.

Warnemünde. Zwei Stunden lang hinderten Klimaaktivisten am Wochenende in Warnemünde das Kreuzfahrtschiff „Aidadiva“ am Auslaufen. Die Gruppe, die sich „Smash Cruiseshit“ nennt, kritisierte in einer Mitteilung Klimaschäden, die durch Kreuzfahrten entstünden. Ihre Forderung: Kreuzfahrtunternehmen sollten für ökologische Schäden verantwortlich gemacht werden. Dieser Meinung sind auch viele Leser. Die Form des Protests, die an die Straßenblockaden der Letzten Generation erinnert, findet dagegen wenig Unterstützer..