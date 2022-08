Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga: Am Sonntagmittag ist der FC St. Pauli zu Gast im Rostocker Ostseestadion. Im Stadthafen ist gegen 11 Uhr der Hansa-Fanmarsch gestartet. Sehen Sie hier ein Video des Geschehens.

Rostock. Am Sonntag um 13.30 Uhr trifft der Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Ostseestadion auf den FC St. Pauli. Das wirkt sich bereits vor dem Spiel auf die Lage in der Stadt aus. Ab 11 Uhr zogen Hansa-Anhänger in einem Fanmarsch vom Stadthafen zum Stadion.

Sehen Sie hier ein Video des Fanmarsches.