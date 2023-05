﻿Video: Leidet der Rostocker Eisbär Fiete im Budapester Zoo?

Rostock/Budapest. Wie schlecht geht es Eisbär Fiete in Ungarn? Aktuelle Videoaufnahmen aus dem Budapester Zoo zeigen besorgniserregende Bilder des einstigen Rostocker Publikumslieblings. Die Hüftknochen treten hervor, er wirkt abgemagert.

Die Aufnahmen wurden von der Tierschutzorganisation Peta in den sozialen Medien geteilt. Sie sagen, dass Fiete außerdem deutliche Verhaltensstörungen zeige. Ständig laufe er dieselben wenigen Schritte in dem beengten Gehege auf und ab.

Seit 2022 lebt Eisbär Fiete im Budapester Zoo, zuvor war er seit 2016 im ungarischen Sóstó Zoo zu sehen. Im Dezember 2014 wurde er im Rostocker Zoo geboren, der für seine Eisbärenzucht bekannt ist. Grund für die Abgabe von Fiete war der Abriss der damals stark veralteten Bärenanlage.

Peta appelliert an Rostocker Zoodirektorin: Fietes Situation überprüfen

Der Rostocker Zoo führt das Eisbärenzuchtbuch und koordiniert damit, welche Tiere zu Zuchtzwecken ausgetauscht werden. Aufgrund des offenbar schlechten Zustands Fietes appelliert Peta in einem Brief an die Rostocker Zoodirektorin Antje Angeli, dringend seine Situation zu überprüfen und gegebenenfalls seinen Umzug an eine geeignetere zoologische Einrichtung mit mehr Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten zu veranlassen.

So sah der Eisbär Fiete 2016 vor seinem Umzug nach Ungarn aus. © Quelle: Zoo Rostock

„Fiete ist das traurige Paradebeispiel eines in Vergessenheit geratenen ‚Publikumslieblings‘. Wie nahezu alle Eisbären in Zoogefangenschaft ist er stark verhaltensgestört und leidet unter den artwidrigen, beengten Bedingungen. Nur ein Stopp der sinnlosen Zucht von Eisbären in Zoos kann diesen Teufelskreis nachhaltig beenden“, bekräftigt Dr. Yvonne Würz, Biologin und Petas Fachreferentin für Tiere in Zoo und Zirkus, die Forderung.