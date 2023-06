Gedenken an 17. Juni 1953

Am Abend des 17. Juni 1953 hatte die Nachtschicht der Volkswerft in Stralsund die Arbeit niedergelegt, Polizei und sowjetische Truppen riegelten die Werft ab. Und doch wurde der Protest bis in die Stadt getragen, zum Beispiel zur Bauunion an der Schwedenschanze. Auch 70 Jahre danach soll an die Mutigen von damals erinnert werden.