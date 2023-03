﻿Viel nackte Haut: Feuerwehrfrau aus MV posiert für „Feuerwehr-Frauen-Kalender 2023“

Ritzerow. Heiße Aufnahmen: Kameradin Francine-Millane Rißmann hat 2022 für den „Feuerwehr-Frauen-Kalender 2023“ posiert und zeigt dabei viel nackte Haut. Das Ergebnis ist in der 23. Ausgabe des „Feuerwehr-Frauen-Kalenders“ zu sehen, wo die „Oberfeuerwehrfrau“ aus Ritzerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit drei Bildern den Monat Mai ziert.

„Zuerst war es ein wenig komisch, sich dafür auszuziehen, aber im Nachhinein finde ich es schön“, sagt die 20-Jährige, die mal im BH, mal „oben ohne“ nur in Feuerwehrhose und Hosenträgern vor einem Einsatzfahrzeug oder in der Umkleide posiert. Entstanden sind die Aufnahmen im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ritzerow, für die sich die junge Frau schon seit zehn Jahren engagiert.

„Ich finde es wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren“

„Ich bin mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten, weil ich es wichtig finde, sich ehrenamtlich zu engagieren und Menschen in Notsituationen zu helfen“, sagt Rißmann. Die 20-Jährige ist nicht die einzige in der Familie, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert: „Auch mein Papa und mein Onkel sind Kameraden“, verrät Rißmann. Neben ihrer Grundausbildung hat die junge Frau auch eine Sprechfunkausbildung absolviert und ist bei Einsätzen unter anderem für die Kommunikation mit Kameraden in brennenden Gebäuden zuständig. Auch wenn draußen ein Feuer gelöscht, Sturmschäden beseitigt oder Verkehrsunfälle abgesichert werden müssen, greift Rißmann ein. „Bei schweren Unfällen die Gaffer abzuhalten, ist manchmal nicht so einfach“, sagt sie.

Heiße Feuerwehrfrau aus MV: Francine-Millane Rißmann aus Ritzerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat für den "Feuerwehr-Frauen-Kalender 2023" posiert und ziert nun in der 23. Ausgabe den Monat Mai © Quelle: Caddygraphie Neubrandenburg

Die Idee, sich als leicht bekleidete Feuerwehrfrau für den Kalender ablichten zu lassen, sei im Frühjahr 2022 entstanden: „Ich habe einen Aufruf bei Instagram gesehen, wo echte Feuerwehrfrauen und keine Agenturmodels gesucht wurden, und dachte, ich versuch’s einfach mal“, erinnert sich Rißmann. Nach einer Bewerbungsmail mit Fotos und einem Fragebogen habe sie eine positive Rückmeldung erhalten. „Eine Fotografin konnte ich mir selbst aussuchen, die Kosten dafür wurden übernommen“, erzählt sie.

Einzige Kameradin aus MV in „Feuerwehr-Frauen-Kalender“

Auch das Shooting im Gerätehaus im vergangenen Sommer habe viel Spaß gemacht. „Wir haben überlegt, welche Hilfsmittel wir nehmen können und uns für Einsatzkleidung und Utensilien wie Strahlrohr, Standrohr und Schlauch entschieden“, so Rißmann. Entstanden seien so mehr als 95 Fotos. „Sechs davon haben wir ausgewählt und drei davon haben es in den Kalender geschafft“, freut sich die junge Frau. Herausgegeben wird der seit 2001 unter dem Titel „Original Deutscher Feuerwehr Frauen Kalender“ von der Firma Feuerwehrversand Friesenheim mit Sitz im Schwarzwald, die im Netz unter der Domain „Feuer1.de“ zu finden ist.

Dass sie es als einzige Kameradin aus Mecklenburg-Vorpommern in den Kalender geschafft hat, macht Rißmann schon ein wenig stolz. „Das ist wirklich toll“, sagt sie. Vertreten sind neben Rißmann unter anderem Feuerwehrfrauen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen und Bayern.

Dass nicht alle von den freizügigen Aufnahmen begeistert sind, stört die junge Frau nicht: „Natürlich hat es auch Kritik gegeben, aber das ist mir egal“, sagt Rißmann. „Man muss sich einfach mal trauen. Männerkalender gibt es ja auch – warum sollte das bei einer Frau etwas anderes sein?“ Zurzeit wird das Feuerwehrgerätehaus noch renoviert, danach soll der Kalender dort einen Ehrenplatz bekommen. „Vielleicht lässt sich durch die Aufnahmen ja auch die eine oder andere Frau animieren, sich selbst als Kameradin zu engagieren“, sagt Rißmann und lacht.