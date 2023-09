Suche seit Wochen erfolglos

Er ist die Nähe zum Menschen gewöhnt, wurde schon auf der Promenade in Misdroy und am Strand gesichtet – und doch lässt sich der Wolf Kamyk aus dem Nationalpark nicht einfangen. Als Welpe wurde er angefahren, ihm musste die Pfote abgenommen werden. Seitdem lebte er in menschlicher Obhut.