﻿Neue Kurkarte für Touristen in Rostock und Warnemünde: Welche Angebote bereits fix sind

Dank einer neuen Satzung sollen Urlauber bald in der gesamten Hansestadt Rostock eine Kurabgabe zahlen, statt wie bisher nur in den Ostseebädern. Dafür sind allerdings auch mehr Services und Rabatte beim Aufenthalt angedacht. Welche es bisher schon gibt – eine Übersicht.

Rostock/Warnemünde. Die Hansestadt Rostock will künftig im gesamten Stadtgebiet eine Kurabgabe erheben, um damit Ausgaben für touristische Angebote zu decken. Bisher wurden Urlauber nur in den Seebädern Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide zur Kasse gebeten, dabei werden laut Angaben der Tourismuszentrale auch in der Innenstadt Services geleistet, die gemäß Landesgesetz eine Kurabgabe rechtfertigen. 2,25 Euro sollen Erwachsene demnach künftig pro Übernachtung zahlen.

Kommt die neue Satzung, sollen Urlauber aber nicht nur draufzahlen müssen, sondern unter anderem im gesamten Verkehrsverbund Warnow (VVW) gratis mit Bus und Bahn fahren können. Auch die öffentlichen Toiletten sollen kostenfrei nutzbar sein – auch für Einheimische und im Idealfall schon in dieser Saison.

Susann Schüßler zeigt eine Kurkarte. © Quelle: Ove Arscholl

Mit ihrer Kurkarte erhalten Urlauber auch Rabatte auf ausgewählte Angebote. Die gibt es bisher bereits auf einige wenige Ausflüge, Souvenirs, den Eintritt ins Museum oder das Essen im Restaurant. Perspektivisch sollen aber weitere hinzukommen. Einen Vorgeschmack darauf bietet ein Überblick auf das, was bisher schon möglich ist.

Führungen durch Rostock, Rundfahrten und Museen

Auf eine Stadtführung – durch Rostock oder Warnemünde sowie auch mit dem Nachtwächter – gibt es jeweils einen Euro Rabatt. Auch auf Stadtrundfahrten mit dem Panorama- oder Doppeldeckerbus erhalten Gäste einen Nachlass. Wer seine Kurkarte vorzeigt, kann außerdem zwischen 50 Cent und einem Euro bei den Hafenrundfahrten der Reedereien Kammel und Schütt sowie mit der „MS Baltica“ oder „Käpp’n Brass“ sparen.

Das Ausflugsschiff „Baltica“ legt am Alten Strom zur Hafenrundfahrt im Ostseebad Warnemünde ab. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Einen Euro weniger, also drei statt vier, zahlen Besucher im Heimatmuseum Warnemünde. Auch auf dem Traditionsschiff im IGA-Park in Schmarl kostet der Eintritt einen Euro weniger. Im Kröpeliner Tor reduziert sich der Preis für die Ausstellung um die Hälfte auf 1,50 Euro pro Person. Der Eintritt in das Kulturhistorische Museum im Klosterhof ist ohnehin frei, einen Rabatt könnte es künftig in der Rostocker Kunsthalle geben.

Kurkarte bietet Freizeiterlebnisse an der Ostsee

Auch beim Besuch einiger Freizeiteinrichtungen können Urlauber mit der Kurkarte sparen: Einen Euro Rabatt gibt es beispielsweise auf den Eintritt zum Warnemünder Leuchtturm, jeweils zehn Prozent Nachlass im Kletterwald Hohe Düne und in der Trampolin-Arena Flip and Fly.

Immerhin 50 Cent weniger kostet die Fahrt mit dem Aufzug zur Aussichtsplattform der St.-Petri-Kirche und ebenfalls 50 Cent Nachlass gibt es auf den Eintritt ins Kinderland Rostock in Roggentin. Der Rostocker Zoo schenkt Besuchern sogar ein kleines Souvenir und bei den Felshelden in Warnemünde winkt ein Gratis-Softgetränk.

Einkaufen in Rostock und Warnemünde

Zehn Prozent weniger zahlen Kunden im Edeka-Center im Warnowpark, wenn sie ihre Kurkarte vorzeigen, ebenfalls ein Zehntel weniger für Souvenirs, die sie in den Tourist-Informationen entdecken. Das Spirituosengeschäft „Whisky & Baltica Warnemünde“ gewährt 50 Cent Nachlass auf den Kauf einer 0,7-Liter-Flasche Hochprozentiges und in den Geschäften von Wellensteyn in Rostock und Warnemünde gibt es einen Schlüsselanhänger gratis.

Essen und Trinken an der Warnow

Rabatte auf kulinarische Angebote gibt es bisher kaum. Nur ein Restaurant und ein Hotel in Warnemünde bieten ihren Gästen bei Einsatz der Kurkarte einen Nachlass an: Zehn Prozent weniger zahlen Gäste am Wochenende beim Frühstück im Weineck im Hotel Neptun. Die Wenzel Prager Bierstuben am Alten Strom ziehen fünf Prozent von der eigentlichen Rechnung ab.

Wer darf eine Kurtaxe nehmen oder wofür? Laut Kommunalabgabengesetz (KAG MV) dürfen Gemeinden und Gemeindeteile, die als Kur- oder Erholungsorte sowie als Tourismusort oder -region anerkannt sind, zur Deckung ihrer besonderen Kosten eine Kurabgabe erheben. Gemeint sind Ausgaben für die Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zu touristischen Zwecken angebotene Leistungen und Veranstaltungen. Auch die Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer Angebote rechtfertigt demnach eine Kurabgabe. Für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder allgemein zugänglicher Veranstaltungen kann gegebenenfalls eine extra Gebühr anfallen, die in der Kurtaxe nicht enthalten ist.

Wellness und Gesundheit in MV

Auch die Wohlfühlangebote sind bisher überschaubar. Fünf bis zehn Euro Rabatt gibt es auf ausgewählte Massagen bei Vital & Physio am Warnemünder Kirchenplatz. Welche Angebote in der Region sich lohnen und zu den Gästen passen, erklärt Rostocks Gesundheitslotsin Claudia Sachtleber-Roeßler immerhin kostenfrei.

Kommt die neue Satzung und alle Hotels und Herbergen in Rostock dürfen – und müssen – eine Kurabgabe kassieren, sollen weitere Rabatte und Services hinzukommen. Über die Novellierung soll voraussichtlich am 29. März die Bürgerschaft entscheiden.